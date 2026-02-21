हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
PAK vs NZ: आज रद्द होने पर दोबारा होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच? क्या बारिश के लिए है रिजर्व डे का नियम, यहां जानें

PAK vs NZ Rain Reserve Day: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 मैच शुरू होने में देरी हुई. अगर खेल शुरू नहीं हो पाया तो क्या सुपर-8 मैचों के लिए रिजर्व डे का कोई नियम है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 Feb 2026 08:30 PM (IST)
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 मैच शुरू होने में देरी हुई. पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी चुनी थी, लेकिन लगता है जैसे कोलंबो का मौसम खेल शुरू नहीं होने देगा. यह मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुपर-8 चरण का एक-एक मैच सेमीफाइनल की दृष्टि से बेहद अहम है.

अगर पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड बारिश के कारण रद्द घोषित कर दिया जाता है, तो क्या इसे दोबारा करवाया जाना संभव है. क्या सुपर-8 मैचों के लिए कोई रिजर्व डे रखा गया है, जिससे मैच को अगले दिन करवाया जा सके. इसका जवाब है, नहीं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 के मैचों के लिए रिजर्व डे का कोई नियम नहीं है.

आमतौर पर बहुपक्षीय टूर्नामेंट्स के नॉकआउट मैचों के लिए रिजर्व डे रखा जाता है. मगर सुपर-8 स्टेज में प्रत्येक टीम को तीन-तीन मैच खेलने हैं, इसलिए आज का मैच रद्द होने पर भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पास सेमीफाइनल में जाने का मौका होगा. मैच रद्द होने पर दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सुपर-8 के ग्रुप 2 में हैं. इसी ग्रुप में इंग्लैंड और श्रीलंका भी हैं. 

पांच-पांच ओवर का मैच

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पांच-पांच ओवर का मैच करवाने के लिए कट-ऑफ टाइम 10:16 रखा गया है. भारतीय समयानुसार 8 बजकर 10 मिनट से ओवर कटने शुरू हो गए हैं. अगर पांच-पांच ओवर का भी मैच नहीं हो पाता है तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा.

आपको बता दें कि पिछले 8 टी20 मैचों में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान टीम को पूरी तरह डॉमिनेट किया है. दोनों के बीच हुए पिछले 8 टी20 मैचों में पाकिस्तान टीम केवल 2 बार न्यूजीलैंड को हरा सकी है. हालांकि टी20 क्रिकेट में कुल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का पलड़ा भारी है.

क्या सुपर-8 में एक जीत टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा देगी? समझ लीजिए फाइनल-सेमीफाइनल का पूरा रास्ता

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 21 Feb 2026 08:30 PM (IST)
PAK Vs NZ Live PAK Vs NZ PAKISTAN VS NEW ZEALAND T20 World Cup Super-8 T20 World Cup 2026
