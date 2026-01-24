हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'ICC किसी और टीम को...', पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने पर आया PCB चीफ का बयान

'ICC किसी और टीम को...', पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने पर आया PCB चीफ का बयान

बांग्लादेश ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है. अब खबर है कि पाकिस्तान भी इस वैश्विक टूर्नामेंट का बहिष्कार कर सकता है. इस मामले में पीसीबी प्रमुख का बयान आया है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 24 Jan 2026 08:03 PM (IST)
Preferred Sources

जब से बांग्लादेश ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है, तब से ही पाकिस्तान के भी इस वैश्विक टूर्नामेंट में नहीं लेने की चर्चा हो रही है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश की राह पर चल सकता है. खैर, इस मामले पर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी का बयान आया है. जानें उन्होंने क्या कुछ कहा है.

सरकार ने मना किया तो पाकिस्तान विश्व कप में नहीं खेलेगा- मोहसिन नकवी

पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने शनिवार को कहा कि आगामी टी20 विश्व कप में पाकिस्तान टीम की भागीदारी पर अंतिम फैसला देश की सरकार करेगी. यह बयान ऐसे समय आया है, जब बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है. मोहसिन नकवी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह मामला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के समक्ष रखा जाएगा, जो फिलहाल देश से बाहर हैं और उनकी वापसी के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा. बता दें कि बांग्लादेश की जगह अब 2026 टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है.

मोहसिन नकवी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "हम टी20 विश्व कप खेलेंगे या नहीं, इसका फैसला सरकार करेगी. हमारे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस समय देश से बाहर हैं. उनके लौटने पर हम उनसे सलाह लेंगे. सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा. अगर सरकार ने ‘मना कर दिया’ तो आईसीसी किसी अन्य टीम को आमंत्रित कर सकती है.”

श्रीलंका में अपने मैच खेलेगी पाकिस्तान की टीम

बता दें कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आएगी. पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में आयोजित होंगे. अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जाती है तो उसका सेमीफाइनल भी श्रीलंका में होगा. वहीं अगर पाक टीम फाइनल में प्रवेश करती है तो फिर 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताबी मैच भी श्रीलंका में खेला जाएगा. 

बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है- मोहसिन नकवी

नकवी ने बांग्लादेश को विश्व क्रिकेट का ‘बड़ा हितधारक’ बताते हुए कहा कि आईसीसी ने इस मामले में उसके साथ अनुचित व्यवहार किया है. उन्होंने कहा, “बांग्लादेश विश्व क्रिकेट का एक बड़ा हितधारक है और इस मामले में उसके साथ अन्याय हुआ है. बुधवार की बैठक में भी मैंने यही बात रखी थी. उनकी स्थिति के पीछे कई कारण हैं, जिनका खुलासा समय आने पर करूंगा.

पीसीबी अध्यक्ष ने आईसीसी की निर्णय प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि ‘एक सदस्य देश’ अनुचित प्रभाव डाल रहा है. नकवी ने कहा, “एक देश फैसले थोप रहा है. जब आईसीसी ने पाकिस्तान और भारत के मामलों में स्थान बदलकर सुविधा दी, तो बांग्लादेश के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया? हमारी नीति और रुख बिल्कुल स्पष्ट है. जब समय आएगा और सरकार फैसला लेगी, तो सभी को इसकी जानकारी होगी. हम आईसीसी के अधीन नहीं हैं, बल्कि अपनी सरकार के प्रति जवाबदेह हैं. प्रधानमंत्री की वापसी के बाद वही निर्णय लेंगे और हम सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे.

Published at : 24 Jan 2026 07:59 PM (IST)
Tags :
ICC Cricket World Cup PCB Pakistan Mohsin Naqvi T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup BANGLADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से गायब कर दिया जाता है', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से...', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'दो महीने से...'
कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'दो महीने से...'
इंडिया
78 साल के रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और RBI को जारी किया नोटिस
रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, SC ने सरकार को जारी किया नोटिस
क्रिकेट
बदल गया 2026 टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल, स्कॉटलैंड की एंट्री; नोट कर लीजिए मैचों की तारीख और समय
बदल गया 2026 टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल, स्कॉटलैंड की एंट्री; नोट कर लीजिए मैचों की तारीख और समय
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: न्यूज़ रूम में Shankaracharya विवाद की खुली पोल...मचा हड़कंप! | Avimukteshwaranand
Pakistan के खैबर में आत्मघाती हमले में ISI के आतंकी की मौत...| Pakistan News | ISI News
Odisha की महिलाओं के लिए Subhadra Yojana, ₹10,000 सालाना Financial Assistance | Paisa Live
Border 2 के साथ नहीं Release हुआ Dhurandhar 2 का Trailer, टूटे दिल के साथ घर लौटे फैंस
Border 2 के साथ नहीं Release हुआ Dhurandhar 2 का Trailer, टूटे दिल के साथ घर लौटे फैंस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से गायब कर दिया जाता है', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से...', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'दो महीने से...'
कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'दो महीने से...'
इंडिया
78 साल के रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और RBI को जारी किया नोटिस
रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, SC ने सरकार को जारी किया नोटिस
क्रिकेट
बदल गया 2026 टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल, स्कॉटलैंड की एंट्री; नोट कर लीजिए मैचों की तारीख और समय
बदल गया 2026 टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल, स्कॉटलैंड की एंट्री; नोट कर लीजिए मैचों की तारीख और समय
ओटीटी
Netflix OTT Releases: नेटफ्लिक्स पर आने वाली है एक से बढ़कर एक फिल्में, जनवरी से फरवरी तक की लिस्ट देख लें
नेटफ्लिक्स पर आने वाली है एक से बढ़कर एक फिल्में, जनवरी से फरवरी तक की लिस्ट देख लें
विश्व
US Crime: अमेरिका के जॉर्जिया में भारतीय मूल के शख्स ने पत्नी को मारी गोली, ऐसा क्या हुआ कि रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा?
US में भारतीय मूल के शख्स ने पत्नी को मारी गोली, ऐसा क्या हुआ कि रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा?
शिक्षा
IIT कानपुर में नए स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ चेकअप हुआ अनिवार्य, दो सुसाइड के बाद लिया गया फैसला
IIT कानपुर में नए स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ चेकअप हुआ अनिवार्य, दो सुसाइड के बाद लिया गया फैसला
ट्रेंडिंग
Video: पाकिस्तानी मौलाना ने की भारत की जमकर तारीफ, कहा वहां के लोकतंत्र में ही ऐसा हो सकता था, वजह हैरान कर देगी
पाकिस्तानी मौलाना ने की भारत की जमकर तारीफ, कहा वहां के लोकतंत्र में ही ऐसा हो सकता था, वजह हैरान कर देगी
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget