'ICC किसी और टीम को...', पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने पर आया PCB चीफ का बयान

जब से बांग्लादेश ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है, तब से ही पाकिस्तान के भी इस वैश्विक टूर्नामेंट में नहीं लेने की चर्चा हो रही है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश की राह पर चल सकता है. खैर, इस मामले पर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी का बयान आया है. जानें उन्होंने क्या कुछ कहा है.

सरकार ने मना किया तो पाकिस्तान विश्व कप में नहीं खेलेगा- मोहसिन नकवी

पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने शनिवार को कहा कि आगामी टी20 विश्व कप में पाकिस्तान टीम की भागीदारी पर अंतिम फैसला देश की सरकार करेगी. यह बयान ऐसे समय आया है, जब बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है. मोहसिन नकवी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह मामला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के समक्ष रखा जाएगा, जो फिलहाल देश से बाहर हैं और उनकी वापसी के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा. बता दें कि बांग्लादेश की जगह अब 2026 टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है.

मोहसिन नकवी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "हम टी20 विश्व कप खेलेंगे या नहीं, इसका फैसला सरकार करेगी. हमारे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस समय देश से बाहर हैं. उनके लौटने पर हम उनसे सलाह लेंगे. सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा. अगर सरकार ने ‘मना कर दिया’ तो आईसीसी किसी अन्य टीम को आमंत्रित कर सकती है.”

श्रीलंका में अपने मैच खेलेगी पाकिस्तान की टीम

बता दें कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आएगी. पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में आयोजित होंगे. अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जाती है तो उसका सेमीफाइनल भी श्रीलंका में होगा. वहीं अगर पाक टीम फाइनल में प्रवेश करती है तो फिर 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताबी मैच भी श्रीलंका में खेला जाएगा.

बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है- मोहसिन नकवी

नकवी ने बांग्लादेश को विश्व क्रिकेट का ‘बड़ा हितधारक’ बताते हुए कहा कि आईसीसी ने इस मामले में उसके साथ अनुचित व्यवहार किया है. उन्होंने कहा, “बांग्लादेश विश्व क्रिकेट का एक बड़ा हितधारक है और इस मामले में उसके साथ अन्याय हुआ है. बुधवार की बैठक में भी मैंने यही बात रखी थी. उनकी स्थिति के पीछे कई कारण हैं, जिनका खुलासा समय आने पर करूंगा.

पीसीबी अध्यक्ष ने आईसीसी की निर्णय प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि ‘एक सदस्य देश’ अनुचित प्रभाव डाल रहा है. नकवी ने कहा, “एक देश फैसले थोप रहा है. जब आईसीसी ने पाकिस्तान और भारत के मामलों में स्थान बदलकर सुविधा दी, तो बांग्लादेश के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया? हमारी नीति और रुख बिल्कुल स्पष्ट है. जब समय आएगा और सरकार फैसला लेगी, तो सभी को इसकी जानकारी होगी. हम आईसीसी के अधीन नहीं हैं, बल्कि अपनी सरकार के प्रति जवाबदेह हैं. प्रधानमंत्री की वापसी के बाद वही निर्णय लेंगे और हम सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे.