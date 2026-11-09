सिर्फ कप्तान ही नहीं, कोच भी बदलेगा? तीसरे वनडे के बाद टीम इंडिया में होंगे बड़े बदलाव

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच मंगलवार, 10 नवंबर को खेला जाएगा. इस मैच के बाद टीम इंडिया में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. चौथे और पांचवें वनडे मैच में श्रेयस अय्यर टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. खिलाड़ियों के अलावा कोचिंग स्टाफ में भी कुछ चेंज देखने को मिलेंगे.

बता दें कि हेड कोच गौतम गंभीर और स्पिन बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले चौथे और पांचवें वनडे मैच के लिए टीम के साथ माउंट माउंगानुई जाएंगे, लेकिन बैटिंग कोच सीतांशु कोटक और तेज गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल वेलिंगटन में प्री-सीरीज कैंप में टेस्ट स्क्वॉड के साथ जुड़ेंगे.

सीतांशु कोटक ने सोमवार को हैमिल्टन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "गौतम को यहां रहना होगा. शायद साईराज भी यहीं रहेंगे. मैं, मोर्ने और कुछ दूसरे स्टाफ वेलिंगटन जाएंगे. हालांकि, प्लान अभी बदल भी सकता है. हम बस यह देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी फिटनेस, उनका अभ्यास, हम उतनी ही तैयारी करेंगे जितनी हालात इजाजत देंगे. गौतम आखिरी फैसला लेंगे."

कोटक ने कहा कि भारत की वनडे टीम के तीन तेज गेंदबाज, शायद गुरनूर बरार, आकिब नबी और अर्शदीप सिंह, टेस्ट टीम की मदद के लिए नेट बॉलर और रिजर्व खिलाड़ियों के तौर पर न्यूजीलैंड में ही रहेंगे. भारतीय टीम की यह योजना रही तो कोटक और मोर्केल 11 फरवरी को कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल, तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज और मोहम्मद सिराज, और कुलदीप यादव के साथ वेलिंगटन के लिए निकलेंगे. ये खिलाड़ी चौथे और पांचवें वनडे का हिस्सा नहीं हैं.

गंभीर और बहुतुले दोनों बरार, नबी और अर्शदीप के साथ, पांचवें वनडे के अगले दिन, 16 फरवरी को माउंट माउंगानुई से यात्रा करेंगे. जहां तक ​​टेस्ट कैंप में उनके अपने रोल का सवाल है, कोटक ने कहा कि वे टेस्ट मैचों के दौरान बैट्समैन के सामने आने वाली संभावित स्थितियों के सिमुलेशन बनाने की कोशिश करेंगे.

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