हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 फाइनल के दिन अहमदाबाद आएंगे मोहसिन नकवी? प्रधानमंत्री से मांगी परमिशन

IPL 2026 फाइनल के दिन अहमदाबाद आएंगे मोहसिन नकवी? प्रधानमंत्री से मांगी परमिशन

Will Mohsin Naqvi Come To India: इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होगा. इस दिन होने वाली ICC मीटिंग के लिए मोहसिन नकवी अहमदाबाद आ सकते हैं.

By : शिवम | Updated at : 16 May 2026 02:55 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी IPL 2026 फाइनल वाले दिन अहमदाबाद में हो सकते हैं. दरअसल अहमदाबाद में ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट कॉउंसिल) की मीटिंग होनी है, इसमें शामिल होने के लिए नकवी भारत का दौरा कर सकते हैं. हालांकि रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने उनके भारत आने का फैसला पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया है.

WTC के भविष्य पर चर्चा के लिए ICC कई बैठकें करने वाली है. रिपोर्ट के अनुसार ICC की मुख्य कार्यकारी समिति एक वर्चुअल मीटिंग करेगी, जो 21 मई को होगी. इसके बाद 30-31 मई को अहमदाबाद में ICC बोर्ड की मीटिंग होगी, जिसमें सभी मौजूद रहेंगे. IPL 2026 का फाइनल मैच भी अहमदाबाद में 31 मई को ही होगा. 

ICC की ये मीटिंग प्रत्येक वर्ष होने वाली तिमाही मीटिंग का हिस्सा है. बता दें कि ये मीटिंग मार्च-अप्रैल में कतर में होनी थी, लेकिन पश्चिम एशिया में संकट के कारण तब ये मीटिंग नहीं हो पाई थी. अब ये मीटिंग भारत में रीशेड्यूल की गई है.

यह भी पढ़ें- ड्रेसिंग रूम में भिड़े शाहीन अफरीदी और शान मसूद, शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान टीम में तनाव

क्या भारत आएंगे मोहसिन नकवी?

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी खुद मीटिंग में शामिल होते हैं, लेकिन अब जब ये मीटिंग अहमदाबाद में होने वाली है तो साफ नहीं है कि वह मीटिंग के लिए आएंगे या नहीं. प्रोटोकॉल के तहत ICC की तरफ से सभी सदस्यों को मीटिंग के लिए आमंत्रित किया गया है. नकवी ने आमंत्रण को शहबाज शरीफ को फॉरवर्ड कर दिया है. यानी उन्होंने फैसला अपने देश के प्रधानमंत्री पर छोड़ दिया है कि उन्हें भारत जाना चाहिए या नहीं. ये भी कहा जा रहा है कि पीसीबी चीफ वर्चुअली तरीके से मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें- पॉवरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट... शमी के महारिकॉर्ड को तोड़ने की दहलीज पर हैं कगिसो रबाडा

IPL 2026 का फाइनल मैच डिफेंडिंग चैंपियन (RCB) के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी (बेंगलुरु) में होना था, लेकिन टिकट विवाद के चलते BCCI ने फाइनल का वेन्यू बदलकर अहमदाबाद कर दिया. प्लेऑफ के मैच 26 मई से शुरू होंगे. 26 मई को पहला क्वालीफायर धर्मशाला में होगा. न्यू चंडीगढ़ (मुल्लांपुर) में एलिमिनेटर और क्वालीफायर-2 क्रमश 27 और 29 मई होगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 16 May 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Ahmedabad Icc Meeting Mohsin Naqvi IPL 2026 INDIA-PAKISTAN IPL 2026 Final
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IPL 2026 फाइनल के दिन अहमदाबाद आएंगे मोहसिन नकवी? प्रधानमंत्री से मांगी परमिशन
IPL 2026 फाइनल के दिन अहमदाबाद आएंगे मोहसिन नकवी? प्रधानमंत्री से मांगी परमिशन
क्रिकेट
KKR vs GT Weather Report: रद्द न हो जाए कोलकाता बनाम गुजरात मैच, बारिश की संभावना; जानिए किसे होगा फायदा और किसे नुकसान
रद्द न हो जाए KKR vs GT मैच, आज कोलकाता में बारिश की संभावना; जानिए किसे होगा फायदा और किसे नुकसान
क्रिकेट
ऋषभ पंत पर लगा जुर्माना, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में इस गलती की मिली सजा
ऋषभ पंत पर लगा जुर्माना, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में इस गलती की मिली सजा
क्रिकेट
KKR vs GT Pitch Report: कोलकाता बनाम गुजरात मैच में कैसी होगी पिच, बल्लेबाज या गेंदबाज; किसे मिलेगा फायदा?
KKR vs GT मैच में कैसी होगी पिच, बल्लेबाज या गेंदबाज; किसे मिलेगा फायदा?
Advertisement

वीडियोज

Top News: बड़ी खबरें, फटाफट | NEET 2026 Paper Leak | Gautam Adani | Oil Price Hike | PM Modi
CBI Action On NEET Leak: पुणे से मास्टरमाइंड गिरफ्तार, सीक्रेट क्लास का खुलासा! | NEET Re-Exam
पुराने cop drama में Urvashi Rautela की acting ने सबको चौंकाया
Sansani: 7 फेरों से पहले खौफनाक हादसा ! | Crime News
Petrol-Diesel Price Hike | Janhit with Chitra Tripathi: महंगाई का 'जेब जलाओ' मिशन चालू! | Inflation
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के बाद अब अमेरिका ने इस देश में की एयरस्ट्राइक, ट्रंप का दावा- दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी ढेर
ईरान के बाद अब अमेरिका ने इस देश में की एयरस्ट्राइक, ट्रंप का दावा- दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी ढेर
बिहार
Bihar News: जमुई में इंजीनियर पर बड़ी कार्रवाई, घर से अब तक 40 लाख कैश बरामद, 4 ठिकानों पर चल रही छापेमारी
जमुई में इंजीनियर पर बड़ी कार्रवाई, घर से अब तक 40 लाख कैश बरामद, 4 ठिकानों पर चल रही छापेमारी
इंडिया
दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आगबबूला हो गए रूसी विदेश मंत्री लावरोव, आखिर क्या हुआ था ऐसा?
दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आगबबूला हो गए रूसी विदेश मंत्री लावरोव, आखिर क्या हुआ था ऐसा?
बॉलीवुड
'टॉक्सिक' में काम करने का कैसा रहा तारा सुतारिया का एक्सपीरियंस? एक्ट्रेस ने किया खुलासा, यश के लिए कह दी ये बात
'टॉक्सिक' में काम करने का कैसा रहा तारा सुतारिया का एक्सपीरियंस? एक्ट्रेस ने किया खुलासा
आईपीएल 2026
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
विश्व
ईरान पर फिर अटैक करेगा अमेरिका? चीन से लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज संकट के बीच दिए ये संकेत
ईरान पर फिर अटैक करेगा अमेरिका? चीन से लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज संकट के बीच दिए ये संकेत
जनरल नॉलेज
IPL Slip Celebration: IPL में कौन-कौन से खिलाड़ी जेब से निकाल चुके हैं पर्ची, किसने की थी इस ट्रेंड की शुरुआत?
IPL में कौन-कौन से खिलाड़ी जेब से निकाल चुके हैं पर्ची, किसने की थी इस ट्रेंड की शुरुआत?
एग्रीकल्चर
बढ़ती गर्मी में आपके पशुओं को भी लग सकती है लू, पुशपालक ऐसे करें बचाव
बढ़ती गर्मी में आपके पशुओं को भी लग सकती है लू, पुशपालक ऐसे करें बचाव
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Embed widget