IPL 2026 फाइनल के दिन अहमदाबाद आएंगे मोहसिन नकवी? प्रधानमंत्री से मांगी परमिशन

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी IPL 2026 फाइनल वाले दिन अहमदाबाद में हो सकते हैं. दरअसल अहमदाबाद में ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट कॉउंसिल) की मीटिंग होनी है, इसमें शामिल होने के लिए नकवी भारत का दौरा कर सकते हैं. हालांकि रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने उनके भारत आने का फैसला पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया है.

WTC के भविष्य पर चर्चा के लिए ICC कई बैठकें करने वाली है. रिपोर्ट के अनुसार ICC की मुख्य कार्यकारी समिति एक वर्चुअल मीटिंग करेगी, जो 21 मई को होगी. इसके बाद 30-31 मई को अहमदाबाद में ICC बोर्ड की मीटिंग होगी, जिसमें सभी मौजूद रहेंगे. IPL 2026 का फाइनल मैच भी अहमदाबाद में 31 मई को ही होगा.

ICC की ये मीटिंग प्रत्येक वर्ष होने वाली तिमाही मीटिंग का हिस्सा है. बता दें कि ये मीटिंग मार्च-अप्रैल में कतर में होनी थी, लेकिन पश्चिम एशिया में संकट के कारण तब ये मीटिंग नहीं हो पाई थी. अब ये मीटिंग भारत में रीशेड्यूल की गई है.

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क्या भारत आएंगे मोहसिन नकवी?

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी खुद मीटिंग में शामिल होते हैं, लेकिन अब जब ये मीटिंग अहमदाबाद में होने वाली है तो साफ नहीं है कि वह मीटिंग के लिए आएंगे या नहीं. प्रोटोकॉल के तहत ICC की तरफ से सभी सदस्यों को मीटिंग के लिए आमंत्रित किया गया है. नकवी ने आमंत्रण को शहबाज शरीफ को फॉरवर्ड कर दिया है. यानी उन्होंने फैसला अपने देश के प्रधानमंत्री पर छोड़ दिया है कि उन्हें भारत जाना चाहिए या नहीं. ये भी कहा जा रहा है कि पीसीबी चीफ वर्चुअली तरीके से मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं.

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IPL 2026 का फाइनल मैच डिफेंडिंग चैंपियन (RCB) के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी (बेंगलुरु) में होना था, लेकिन टिकट विवाद के चलते BCCI ने फाइनल का वेन्यू बदलकर अहमदाबाद कर दिया. प्लेऑफ के मैच 26 मई से शुरू होंगे. 26 मई को पहला क्वालीफायर धर्मशाला में होगा. न्यू चंडीगढ़ (मुल्लांपुर) में एलिमिनेटर और क्वालीफायर-2 क्रमश 27 और 29 मई होगा.