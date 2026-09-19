2026 एशियन गेम्स में मोहसिन नकवी देंगे मेडल? इस बार मना नहीं कर सकेगी टीम इंडिया!

2025 पुरुष एशिया कप और 2026 महिला एशिया कप में टीम इंडिया ने चैंपियन बनने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली. मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के भी चेयरमैन हैं. नियम के हिसाब से एसीसी चेयरमैन ही एशिया कप विजेता को ट्रॉफी देता है. हालांकि, भारतीय टीम ने दोनों ही मौकों पर नकवी से ट्रॉफी नहीं ली. ऐसे में भारत को अब तक ट्रॉफी नहीं मिली है. अब सवाल यह है कि अगर 2026 एशियन गेम्स में मोहसिन नकवी ही मेडल देते हैं तो क्या भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम उनसे मेडल लेगी? यहां नियम ऐसे हैं कि टीम इंडिया को मना करने पर सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एशियन गेम्स का आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (OCA) करता है. नियम के हिसाब से मेडल ओसीए अध्यक्ष ही देता है. मोहसिन नकवी ओसीए अध्यक्ष नहीं हैं. ऐसे में एशियन गेम्स में एशिया कप जैसी स्थिति नहीं होगा. पर यहां भी एक नियम है, जिससे विवाद खड़ा हो सकता है.

ओसीए चाहे तो किसी और को मेडल देने की जिम्मेदारी दे सकता है. अगर ओसीए आधिकारिक रूप से मेडल देने की जिम्मेदारी एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी को देता है तो फिर टीम इंडिया को उनसे ही मेडल लेने पड़ेंगे. अगर टीम इंडिया नकवी से मेडल लेने से मना करती है तो इसे एशियाई खेलों, ओसीए और उनके प्रतिनिधि का अनादर माना जाएगा, जिससे टीम इंडिया को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

ओसीए के नियम के हिसाब से मेडल वितरण समारोह में किसी भी तरह का राजनीतिक, धार्मिक या नस्लीय विरोध या प्रदर्शन करना पूरी तरह से मना है. ऐसा करने पर ओसीए सख्त कार्रवाई कर सकता है.

जब बीसीसीआई सचिन देवजीत सैकिया से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी हमारा पूरा ध्यान मैचों पर है. पहले टीम को पोडियम पर पहुंचने दें. जब वह पल आएगा, तब हम उसके बारे में सोचेंगे, और कोई फैसला लेंगे. जो अभी हुआ ही नहीं, उस पर कोई टिप्पणी करने का क्या फायदा है.

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