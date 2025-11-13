हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमोहम्मद शमी वापस आएंगे या नहीं? बातों-बातों में कप्तान गिल ने टाल दिया सवाल; जानें क्या कहा

मोहम्मद शमी वापस आएंगे या नहीं? बातों-बातों में कप्तान गिल ने टाल दिया सवाल; जानें क्या कहा

Shubman Gill on Mohammed Shami Return: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज कल यानी 14 नवंबर से शुरू हो रही है. उससे पहले कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद शमी को लेकर बड़ा बयान दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Nov 2025 04:46 PM (IST)
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज कल से शुरू हो रही है. पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा. पिछले कुछ महीनों में मोहम्मद शमी के नाम पर बहुत चर्चा हुई है, जो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम इंडिया में वापस नहीं आ पाए हैं. शमी खुद पूरी तरह फिट होने का दावा करते रहे हैं, लेकिन भारतीय स्क्वाड से लगातार ड्रॉप होते रहे हैं. अब भारत-दक्षिण अफ्रीका (IND vs SA 1st Test) पहले टेस्ट मैच से पूर्व कप्तान शुभमन गिल ने शमी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है.

मोहम्मद शमी पर बड़ा बयान

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट मैच से पूर्व शुभमन गिल ने कहा, "उनकी क्षमता जैसे गेंदबाज ज्यादा नहीं हैं. मगर आपको उन गेंदबाजों पर भी नजर रखनी होती है, जो अभी खेल रहे हैं. आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, इन सभी ने शानदार खेल दिखाया है. कभी-कभी फैसले लेना बहुत कठिन होता है, जब शमी भाई जैसे गेंदबाजों को बाहर बैठना पड़े. हमें आगे के बारे में भी सोचना होगा, खासतौर पर तब जब आप विदेशी टूर पर जा रहे हों."

शमी पर टाल दिया दूसरा सवाल

इसी बीच शुभमन गिल से यह भी पूछा गया कि क्या मोहम्मद शमी टीम इंडिया के फ्यूचर प्लान में शामिल हैं या नहीं. आने वाली सीरीज में उनकी वापसी होगी या नहीं. कप्तान गिल ने इस सवाल को टालते हुए कहा कि सेलेक्टर्स इस सवाल का उनसे बेहतर जवाब दे पाएंगे.

मोहम्मद शमी इस समय भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में कहर बरपा रहे हैं. रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन में अभी तक उन्होंने 2 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 15 विकेट चटकाए हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिटनेस को लेकर उठ रहे सवालों के बीच उन्होंने बंगाल के लिए लंबे-लंबे गेंदबाजी स्पेल फेंके हैं.

पाकिस्तान में श्रीलंका टीम पर हमला, कुल 8 लोगों ने गंवाई जान; 16 साल पहले हुई दिल दहला देने वाली घटना

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 13 Nov 2025 04:46 PM (IST)
IND Vs SA 1st Test SHUBMAN GILL MOHAMMED SHAMI
