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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्या दिल्ली से शिफ्ट हो गया भारत-श्रीलंका का वनडे मैच? BCCI ने दिया जवाब

क्या दिल्ली से शिफ्ट हो गया भारत-श्रीलंका का वनडे मैच? BCCI ने दिया जवाब

दिसंबर 2026 में श्रीलंका क्रिकेट टीम भारत दौरे पर आएगी. भारत में श्रीलंकाई टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज और इतने ही मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 12 Oct 2026 03:49 PM (IST)
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इसी साल दिसंबर में श्रीलंका क्रिकेट टीम भारत दौरे पर आएगी. श्रीलंका के भारत दौरे की शुरुआत 13 दिसंबर से होगी. भारत में श्रीलंकाई टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज और इतने ही मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. श्रीलंका के भारत दौरे का शेड्यूल और वेन्यू घोषित किया जा चुका है. इसके बाद खबरें आईं कि 13 दिसंबर को भारत और श्रीलंका के बीच दिल्ली में खेला जाने वाला मैच अहमदाबाद शिफ्ट किया जाएगा. अब बीसीसीआई ने खुद इसका जवाब दिया है. 

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने सोमवार को भारत और श्रीलंका के बीच दिल्ली में खेले जाने वाले वनडे मैच को शिफ्ट करने की खबर महज अफवाह बताया. उन्होंने उन सभी खबरों का खंडन किया, जिनमें कहा गया था कि श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मैच दिल्ली से अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया है. सैकिया ने एक बयान में कहा कि 13 दिसंबर को होने वाले इस वनडे मैच की मेजबानी दिल्ली को सौंपी गई थी और इसके वेन्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है.  

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सैकिया ने कहा, "दिल्ली में निर्धारित भारत-श्रीलंका वनडे मैच को अहमदाबाद शिफ्ट किए जाने की खबरें सही नहीं हैं. बीसीसीआई ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है. इसके अलावा यह दोहराना जरूरी है कि द्विपक्षीय मुकाबलों के आयोजन स्थलों का आवंटन मुख्य रूप से एक मानक नीति के तहत किया जाता है."

इससे पहले खबरों में दावा किया गया था कि अरुण जेटली स्टेडियम में जारी निर्माण कार्य के कारण मुकाबले को अहमदाबाद स्थानांतरित किया गया है. अहमदाबाद में 19 दिसंबर को सीरीज का अंतिम व तीसरा वनडे मुकाबला खेला जाना है. 

श्रीलंका के भारत दौरे का पूरा शेड्यूल 

13 दिसंबर को दिल्ली में पहला वनडे 
16 दिसंबर को बेंगलुरु में दूसरा वनडे 
19 दिसंबर को अहमदाबाद में तीसरा वनडे 

22 दिसंबर को राजकोट में पहला टी20 मैच 
24 दिसंबर को कटक में दूसरा टी20 मैच 
27 दिसंबर को पुणे में तीसरा टी20 मैच

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 12 Oct 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
Sri Lanka Tour Of India India Vs Sri Lanka BCCI DELHI
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