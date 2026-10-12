क्या दिल्ली से शिफ्ट हो गया भारत-श्रीलंका का वनडे मैच? BCCI ने दिया जवाब

इसी साल दिसंबर में श्रीलंका क्रिकेट टीम भारत दौरे पर आएगी. श्रीलंका के भारत दौरे की शुरुआत 13 दिसंबर से होगी. भारत में श्रीलंकाई टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज और इतने ही मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. श्रीलंका के भारत दौरे का शेड्यूल और वेन्यू घोषित किया जा चुका है. इसके बाद खबरें आईं कि 13 दिसंबर को भारत और श्रीलंका के बीच दिल्ली में खेला जाने वाला मैच अहमदाबाद शिफ्ट किया जाएगा. अब बीसीसीआई ने खुद इसका जवाब दिया है.

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने सोमवार को भारत और श्रीलंका के बीच दिल्ली में खेले जाने वाले वनडे मैच को शिफ्ट करने की खबर महज अफवाह बताया. उन्होंने उन सभी खबरों का खंडन किया, जिनमें कहा गया था कि श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मैच दिल्ली से अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया है. सैकिया ने एक बयान में कहा कि 13 दिसंबर को होने वाले इस वनडे मैच की मेजबानी दिल्ली को सौंपी गई थी और इसके वेन्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

सैकिया ने कहा, "दिल्ली में निर्धारित भारत-श्रीलंका वनडे मैच को अहमदाबाद शिफ्ट किए जाने की खबरें सही नहीं हैं. बीसीसीआई ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है. इसके अलावा यह दोहराना जरूरी है कि द्विपक्षीय मुकाबलों के आयोजन स्थलों का आवंटन मुख्य रूप से एक मानक नीति के तहत किया जाता है."

इससे पहले खबरों में दावा किया गया था कि अरुण जेटली स्टेडियम में जारी निर्माण कार्य के कारण मुकाबले को अहमदाबाद स्थानांतरित किया गया है. अहमदाबाद में 19 दिसंबर को सीरीज का अंतिम व तीसरा वनडे मुकाबला खेला जाना है.

श्रीलंका के भारत दौरे का पूरा शेड्यूल

13 दिसंबर को दिल्ली में पहला वनडे

16 दिसंबर को बेंगलुरु में दूसरा वनडे

19 दिसंबर को अहमदाबाद में तीसरा वनडे

22 दिसंबर को राजकोट में पहला टी20 मैच

24 दिसंबर को कटक में दूसरा टी20 मैच

27 दिसंबर को पुणे में तीसरा टी20 मैच

यह भी पढ़ें-

बेटी सारा तेंदुलकर के बर्थडे पर भावुक हुए सचिन, बोले- 'एक वक्त था जब मैं...'