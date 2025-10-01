हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या एशिया कप विवाद के बीच नहीं होगा भारत-पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच? 5 अक्टूबर को शेड्यूल है 'महामुकाबला'

क्या एशिया कप विवाद के बीच नहीं होगा भारत-पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच? 5 अक्टूबर को शेड्यूल है 'महामुकाबला'

IND vs PAK Womens World Cup 2025: एशिया कप विवाद के बीच महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने आने वाले हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 01 Oct 2025 08:34 PM (IST)
28 सितंबर को एशिया कप समाप्त हो गया था, जिसके फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था. उसके बाद ट्रॉफी विवाद निरंतर चर्चा में बना हुआ है. इसी बीच 30 सितंबर से महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 शुरू हो चुका है. टीम इंडिया ने पहले मैच में श्रीलंका को 59 रनों से हराया और अब उसे 5 अक्टूबर को पाकिस्तान (IND vs PAK Next Match) से भिड़ना है. सवाल उठने लाजिमी हैं कि, क्या एशिया कप विवाद का वर्ल्ड कप में होने वाले भारत-पाक मैच पर कोई असर पड़ेगा.

मैनेजमेंट और आयोजकों की दृष्टि से देखें तो एशिया कप और वर्ल्ड कप दो बिल्कुल अलग-अलग टूर्नामेंट हैं. एशिया कप का आयोजन ACC करवाता है, जबकि वर्ल्ड कप टूर्नामेंट ICC के अंडर आता है. इस दृष्टि से एशिया कप विवाद का भारत-पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच पर असर नहीं पड़ना चाहिए. हालांकि भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक रिश्ते बहुत खराब हालत में हैं. इसका असर वर्ल्ड कप मैच पर हो सकता है, संभव है कि महिला टीमें भी हैंडशेक ना करें.

क्या रद्द हो सकता है मैच?

दरअसल बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया बीबीसी से बातचीत में यह सब स्पष्ट कर चुके हैं कि महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत-पाक मैच कोलंबो में खेला जाएगा. सैकिया ने यह भी साफ किया कि भारतीय टीम उन सभी नियमों का पालन करेगी जो मार्लीबोन क्रिकेट क्लब (MCC) की गाइडलाइंस के अंतर्गत आते हैं. सैकिया के इस बयान से भारत-पाक मैच रद्द होने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं.

अंतर्राष्ट्रीय महिला वनडे क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 11 मैच खेले गए हैं, जिनमें हर बार टीम इंडिया जीती है. प्रत्येक मौके पर वनडे मैचों में भारत को पाक टीम पर बहुत बड़ी जीत मिली है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 01 Oct 2025 08:34 PM (IST)
India Women Vs Pakistan Women IND VS PAK Womens World Cup 2025
