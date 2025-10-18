ICC Stand On Afghanistan Airstrike: अफगानिस्तान में 17 अक्टूबर की देर रात पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमला हुआ, जिसमें कई नागरिकों समेत तीन स्थानीय क्रिकेटरों की मौत हो गई. इस घटना पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरपर्सन जय शाह का बयान सामने आया है. आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने इस हमले में मारे गए तीन युवा अफगान खिलाड़ियों की मौत पर दुख जताया है.

अफगानिस्तान में हमले का जय शाह ने जताया दुख

आईसीसी चेयरपर्सन जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तीन युवा अफगान क्रिकेटरों, कबीर आगा, सिबगतुल्लाह और हारून की मौत से काफी दुख है, जिनके सपने इस नापाक हमले की वजह से अधूरे रह गए. इन होनहार खिलाड़ियों के निधन से केवल अफगानिस्तान क्रिकेट का नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत का नुकसान हुआ है. हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उन लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं, जिन्होंने इस हमले में अपने परिवार के लोगों को खोया है.

Deeply saddened by the loss of three young Afghan cricketers, Kabeer Agha, Sibghatullah, and Haroon, whose dreams were cut short by a senseless act of violence. The loss of such promising talent is a tragedy not just for Afghanistan but for the entire cricketing world. We stand… — Jay Shah (@JayShah) October 18, 2025

ICC लेगा बड़ा एक्शन?

जय शाह के इस बयान का अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी सम्मान किया है और ACB की अपील पर इस हमले के खिलाफ ICC की तरफ से बयान जारी करने के लिए भी आभार जताया है. बोर्ड की तरफ से आगे कहा गया है कि एसीबी ने हमेशा ही क्रिकेट को राजनीति से अलग रखा है और हमेशा ही अपने अपने फैसले को आईसीसी के फ्रेमवर्क के आधार पर ही तय किया है.

दरअसल, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हमले में मारे गए तीन खिलाड़ियों की मौत का मामला ICC के समक्ष रखा था, जिसके बाद आईसीसी चेयरमैन जय शाह का बयान सामने आया है और उन्होंने इस हमले की निंदा की है. इसके साथ ही तीन अफगान खिलाड़ियों की मौत को क्रिकेट जगत की क्षति बताया है. लेकिन जय शाह या आईसीसी की तरफ से किसी भी तरह के कोई एक्शन लेने की बात अभी तक नहीं कही गई है.

The Afghanistan Cricket Board extends its sincere gratitude to the @ICC for issuing its statement following the ACB’s appeal. This gesture genuinely reflects the ICC’s neutrality, compassion, and commitment to fairness in expressing its sorrow and sympathy over the tragic… — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 18, 2025

