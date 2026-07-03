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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटCristiano Ronaldo Retirement Plans: वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो? बहन ने किया बड़ा खुलासा

Cristiano Ronaldo Retirement Plans: वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो? बहन ने किया बड़ा खुलासा

Cristiano Ronaldo Retirement Plans: पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बहन कैटिया एवेरो ने हिंट दिया कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बाद रोनाल्डो संन्यास ले लेंगे. इसके बाद रोनाल्डो का बयान आया.

Written By : शिवम |  Updated at : 03 Jul 2026 10:29 AM (IST)
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क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आज एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया, वह फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं. पुर्तगाल ने आज राउंड ऑफ 32 में क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अगले चरण (राउंड ऑफ 16) में प्रवेश किया. इस मैच से पहले कैटिया एवेरो ने अपने भाई रोनाल्डो के रिटायरमेंट की हिंट देकर सनसनी मचा दी. मैच के बाद रोनाल्डो ने खुद इस पर जवाब दिया.

रोनाल्डो की बहन ने क्या कहा?

क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बहन कैटिया एवेरो ने स्पोर्ट्सटीवी से बातचीत में रोनाल्डो के रिटायरमेंट को लेकर हिंट दिया. उन्होंने कहा, "सोर्स से मेरे पास जानकारी है कि रोनाल्डो इस विश्व कप के बाद अलविदा कह सकते हैं. जब तक वह मैदान पर है, मजे लो. आज नहीं, लेकिन ये जल्द होगा. मुझे लगता है कि वह आखिरी बार खेल रहे हैं."

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2003 में पुर्तगाल की नेशनल टीम के लिए डेब्यू किया था, उनकी उम्र तब 18 साल थी. रोनाल्डो उन 3 खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं. वह 6 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले एकमात्र फुटबॉलर हैं. उन्होंने क्रोएशिया के खिलाफ नॉकआउट मैच में भी एक गोल दागा था. रोनाल्डो 41 साल के हैं और ये वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें- विराट कोहली या क्रिस्टियानो रोनाल्डो? FIFA वर्ल्ड कप में IShowSpeed का रिएक्शन वायरल

रिटायरमेंट पर रोनाल्डो ने क्या कहा?

हालांकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खुद इस खबर को गलत बताया और कहा कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे और अभी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे. क्रोएशिया के खिलाफ हुए मैच में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड लेने के बाद उन्होंने कहा, "अभी ये बात जरुरी नहीं है. टूर्नामेंट खत्म होने के बाद मेरे पास बहुत समय होगा इस बारे में सोचने के लिए. अपने परिवार से बात करके मैं कोई फैसला लूंगा."

यह भी पढ़ें- पुर्तगाल ने नॉकआउट में क्रोएशिया को रौंदा, रोनाल्डो की आंखों में आंसू, क्यों पहनी 21 नंबर की जर्सी? जानें

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आगे कहा, "मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लूंगा. जो भी फैसला लूंगा, वो सोच समझकर और शांति से लूंगा. इस समय मेरे लिए जरुरी है कि मैं अपनी टीम की जीत में मदद करूं."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 03 Jul 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
Cristiano Ronaldo CROATIA Football World Cup Portugal Football Team FIFA World Cup 2026
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