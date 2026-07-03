Cristiano Ronaldo Retirement Plans: वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो? बहन ने किया बड़ा खुलासा
Cristiano Ronaldo Retirement Plans: पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बहन कैटिया एवेरो ने हिंट दिया कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बाद रोनाल्डो संन्यास ले लेंगे. इसके बाद रोनाल्डो का बयान आया.
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आज एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया, वह फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं. पुर्तगाल ने आज राउंड ऑफ 32 में क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अगले चरण (राउंड ऑफ 16) में प्रवेश किया. इस मैच से पहले कैटिया एवेरो ने अपने भाई रोनाल्डो के रिटायरमेंट की हिंट देकर सनसनी मचा दी. मैच के बाद रोनाल्डो ने खुद इस पर जवाब दिया.
रोनाल्डो की बहन ने क्या कहा?
क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बहन कैटिया एवेरो ने स्पोर्ट्सटीवी से बातचीत में रोनाल्डो के रिटायरमेंट को लेकर हिंट दिया. उन्होंने कहा, "सोर्स से मेरे पास जानकारी है कि रोनाल्डो इस विश्व कप के बाद अलविदा कह सकते हैं. जब तक वह मैदान पर है, मजे लो. आज नहीं, लेकिन ये जल्द होगा. मुझे लगता है कि वह आखिरी बार खेल रहे हैं."
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2003 में पुर्तगाल की नेशनल टीम के लिए डेब्यू किया था, उनकी उम्र तब 18 साल थी. रोनाल्डो उन 3 खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं. वह 6 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले एकमात्र फुटबॉलर हैं. उन्होंने क्रोएशिया के खिलाफ नॉकआउट मैच में भी एक गोल दागा था. रोनाल्डो 41 साल के हैं और ये वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप माना जा रहा है.
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रिटायरमेंट पर रोनाल्डो ने क्या कहा?
हालांकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खुद इस खबर को गलत बताया और कहा कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे और अभी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे. क्रोएशिया के खिलाफ हुए मैच में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड लेने के बाद उन्होंने कहा, "अभी ये बात जरुरी नहीं है. टूर्नामेंट खत्म होने के बाद मेरे पास बहुत समय होगा इस बारे में सोचने के लिए. अपने परिवार से बात करके मैं कोई फैसला लूंगा."
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क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आगे कहा, "मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लूंगा. जो भी फैसला लूंगा, वो सोच समझकर और शांति से लूंगा. इस समय मेरे लिए जरुरी है कि मैं अपनी टीम की जीत में मदद करूं."