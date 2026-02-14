हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअभिषेक शर्मा IND vs PAK मैच खेलेंगे या नहीं? पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए श्रीलंका पहुंचे; आ गया अपडेट

अभिषेक शर्मा IND vs PAK मैच खेलेंगे या नहीं? पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए श्रीलंका पहुंचे; आ गया अपडेट

Abhishek Sharma, IND vs PAK: अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में खेलेंगे या नहीं, यह सवाल अभी बरकरार है, लेकिन वह टीम इंंडिया के साथ श्रीलंका पहुंच चुके हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 14 Feb 2026 03:49 PM (IST)
Preferred Sources

Abhishek Sharma, IND vs PAK Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का महा मुकाबला 15 फरवरी, रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा. फैंस इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं भारतीय प्रशंसकों के अंदर अभिषेक शर्मा को सवाल खड़ा हो रहा है. टीम इंडिया ने पिछला मुकाबला नामीबिया के खिलाफ खेला था, जिसमें अभिषेक प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे. वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपडेट देते हुए बताया था कि अभिषेक एक या दो मैच मिस कर सकते हैं. 

हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि अभिषेक टीम इंडिया के साथ पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए श्रीलंका पहुंच चुके हैं. भारतीय टीम शुक्रवार (13 फरवरी) को श्रीलंका पहुंची थी. तो आइए जानते हैं कि क्या अभिषेक पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हिस्सा लेंगे या नहीं. 

अभिषेक शर्मा के पेट में इंफेक्शन

बता दें कि अभिषेक यूएसए के खिलाफ पहले मैच में खेलते हुए नजर आए थे, जिसमें वह पहली गेंद पर ही गोल्डन डक का शिकार हो गए थे. इसके बाद खबर आई कि भारतीय ओपनर को पेट में इंफेक्शन हो गया है. फिर नामीबिया के खिलाफ मुकाबले से पहले टॉस के वक्त सूर्या ने अपडेट देते हुए कहा था कि अभिषेक एक या दो मैच मिस कर सकते हैं. 

बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें अभिषेक को कहते हुए सुना गया था कि सख्स डाइट के कारण उनका कुछ किलो वजन घट गया है. उनका यह अपडेट वाकई फैंस के लिए चौंकाने वाला था. 

आधिकारिक अपडेट आना बाकी 

गौर करने वाली बात यह है कि अभिषेक को लेकर अब तक बीसीसीआई की तरफ से कोई आधिकारिक अपडेट साझा नहीं किया गया है कि क्या वह पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेंगे या नहीं. फिलहाल तो सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है कि अभिषेक खेल भी सकते हैं और नहीं भी. असल सच्चाई अपडेट सामने आने के बाद ही सामने आएगी. 

Published at : 14 Feb 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Abhishek Sharma T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
महाराष्ट्र
'BCCI में अगर थोड़ा भी राष्ट्रवाद या देशभक्ति बची है तो...', भारत-पाक मैच पर वारिस पठान का बड़ा बयान
'BCCI में अगर थोड़ा भी राष्ट्रवाद या देशभक्ति बची है तो...', भारत-पाक मैच पर वारिस पठान का बड़ा बयान
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
Advertisement

वीडियोज

Adiyogi के सामने Sadhguru की महाशिवरात्रि की सबसे बड़ी तैयारी!
Udyog Bhawan Name Change: 'उद्योग भवन' स्टेशन का रातों-रात क्यों बदला नाम? | DMRC | Sewa Teerth
मैनहोल हादसों और यमुना सफाई पर CM का रोडमैप..Rekha Gupta का विस्फोटक इंटरव्यू | Delhi CM Exclusive
Donald Trump Action: ड्रग तस्करी के खिलाफ एक्शन, बीच समंदर नाव पर बरसाए बम | Breaking
CM Siddaramaiah के कार्यक्रम के दौरान फोड़े गए पटाखे, लगी आग | Breaking | Karnataka News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
महाराष्ट्र
'BCCI में अगर थोड़ा भी राष्ट्रवाद या देशभक्ति बची है तो...', भारत-पाक मैच पर वारिस पठान का बड़ा बयान
'BCCI में अगर थोड़ा भी राष्ट्रवाद या देशभक्ति बची है तो...', भारत-पाक मैच पर वारिस पठान का बड़ा बयान
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
यूटिलिटी
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
ट्रेंडिंग
Video: ऐन वक्त पर बंद हुआ वंदेभारत का गेट तो परेशान हुआ यात्री, फिर RPF ने जो किया देख कर खुश हो जाएगा दिल
ऐन वक्त पर बंद हुआ वंदेभारत का गेट तो परेशान हुआ यात्री, फिर RPF ने जो किया देख कर खुश हो जाएगा दिल
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget