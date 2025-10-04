BCCI ने शनिवार, 4 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का एलान किया. ऑस्ट्रेलिया में 19 अक्टूबर से भारतीय टीम को तीन मैचों की वनडे सीरीज और पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दोनों सीरीज के लिए नहीं चुने गए हैं. टीम के एलान के बाद टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने इसका कारण बताया.

टीम के एलान के बाद पत्रकारों से बातचीत में चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा, "वह (हार्दिक पांड्या) ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए फिट नहीं है. हमें समय के साथ पता चलेगा कि वह कितने अर्से तक बाहर रहेगा. वह सीओई (उत्कृष्टता केंद्र) जाकर रिहैब शुरू करेगा, उसके बाद ही पता चल सकेगा."

अजीत अगरकर ने बताया तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा को वनडे टीम में क्यों नहीं मिली जगह

अगरकर ने यह भी कहा कि तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा वनडे टीम में जगह बनाने के बहुत करीब हैं, लेकिन अभी टॉप ऑर्डर फिक्स है. उन्होंने कहा, "रोहित और शुभमन पारी की शुरुआत करेंगे. फिर यशस्वी जायसवाल भी हैं. लोग भूल जाते हैं कि वह कितना उम्दा खिलाड़ी है. तिलक भी काफी करीब है. हमें 15 खिलाड़ी ही ले जाने हैं, क्योंकि तीन मैचों की ही सीरीज है. टेस्ट सीरीज नहीं है, जिसमें कुछ खिलाड़ी अतिरिक्त भी जा सकते हैं."

अजीत अगरकर ने बताया जसप्रीत बुमराह को क्यों वनडे सीरीज में नहीं चुना गया

अगरकर ने कहा कि जसप्रीत बुमराह ही नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज के कार्यभार प्रबंधन का भी ध्यान रखा जायेगा. बुमराह को आस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में आराम दिया गया है. उन्होंने कहा, "एक रणनीति हमेशा होती है. जब भी उसे ब्रेक दिया जा सकता है, हम देंगे क्योंकि हम सभी को पता है कि वह कितना अहम है. हमें यह भी देखना है कि टीम के हित में क्या है. जब उसकी जरूरत होगी तो वह हमेशा उपलब्ध है. हमें उसके ही नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज के कार्यभार प्रबंधन का भी ध्यान रखना है."