हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहार्दिक पांड्या को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टी20 और वनडे सीरीज में क्यों नहीं मिली जगह? चीफ सेलेक्टर ने दिया जवाब

हार्दिक पांड्या को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टी20 और वनडे सीरीज में क्यों नहीं मिली जगह? चीफ सेलेक्टर ने दिया जवाब

Ajit Agarkar on Hardik Pandya: BCCI ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का एलान किया. वनडे और टी20, दोनों सीरीज की टीम में हार्दिक पांड्या को नहीं चुना गया है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 04 Oct 2025 07:30 PM (IST)
Preferred Sources

BCCI ने शनिवार, 4 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का एलान किया. ऑस्ट्रेलिया में 19 अक्टूबर से भारतीय टीम को तीन मैचों की वनडे सीरीज और पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दोनों सीरीज के लिए नहीं चुने गए हैं. टीम के एलान के बाद टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने इसका कारण बताया. 

टीम के एलान के बाद पत्रकारों से बातचीत में चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा, "वह (हार्दिक पांड्या) ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए फिट नहीं है. हमें समय के साथ पता चलेगा कि वह कितने अर्से तक बाहर रहेगा. वह सीओई (उत्कृष्टता केंद्र) जाकर रिहैब शुरू करेगा, उसके बाद ही पता चल सकेगा." 

अजीत अगरकर ने बताया तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा को वनडे टीम में क्यों नहीं मिली जगह

अगरकर ने यह भी कहा कि तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा वनडे टीम में जगह बनाने के बहुत करीब हैं, लेकिन अभी टॉप ऑर्डर फिक्स है. उन्होंने कहा, "रोहित और शुभमन पारी की शुरुआत करेंगे. फिर यशस्वी जायसवाल भी हैं. लोग भूल जाते हैं कि वह कितना उम्दा खिलाड़ी है. तिलक भी काफी करीब है. हमें 15 खिलाड़ी ही ले जाने हैं, क्योंकि तीन मैचों की ही सीरीज है. टेस्ट सीरीज नहीं है, जिसमें कुछ खिलाड़ी अतिरिक्त भी जा सकते हैं."

अजीत अगरकर ने बताया जसप्रीत बुमराह को क्यों वनडे सीरीज में नहीं चुना गया

अगरकर ने कहा कि जसप्रीत बुमराह ही नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज के कार्यभार प्रबंधन का भी ध्यान रखा जायेगा. बुमराह को आस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में आराम दिया गया है. उन्होंने कहा, "एक रणनीति हमेशा होती है. जब भी उसे ब्रेक दिया जा सकता है, हम देंगे क्योंकि हम सभी को पता है कि वह कितना अहम है. हमें यह भी देखना है कि टीम के हित में क्या है. जब उसकी जरूरत होगी तो वह हमेशा उपलब्ध है. हमें उसके ही नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज के कार्यभार प्रबंधन का भी ध्यान रखना है."

Published at : 04 Oct 2025 07:30 PM (IST)
Tags :
India Vs Australia Team India Ajit Agarkar BCCI HARDIK PANDYA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘अगर हथियारों के बल पर शांति भंग की तो...’, जगदलपुर में अमित शाह की नक्सलियों को दो टूक
‘अगर हथियारों के बल पर शांति भंग की तो...’, जगदलपुर में अमित शाह की नक्सलियों को दो टूक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Farrukhabad Blast: फर्रूखाबाद में कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
फर्रूखाबाद: कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे रोहित और विराट? चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने कर दिया बड़ा खुलासा
2027 ODI वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे रोहित और विराट? चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने कर दिया बड़ा खुलासा
ओटीटी
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, बॉक्स ऑफिस पर हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘अगर हथियारों के बल पर शांति भंग की तो...’, जगदलपुर में अमित शाह की नक्सलियों को दो टूक
‘अगर हथियारों के बल पर शांति भंग की तो...’, जगदलपुर में अमित शाह की नक्सलियों को दो टूक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Farrukhabad Blast: फर्रूखाबाद में कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
फर्रूखाबाद: कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे रोहित और विराट? चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने कर दिया बड़ा खुलासा
2027 ODI वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे रोहित और विराट? चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने कर दिया बड़ा खुलासा
ओटीटी
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, बॉक्स ऑफिस पर हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
इंडिया
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
मध्य प्रदेश
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
हर कुंवारे की ख्वाहिश! दूल्हे को देख जोर जोर से रोने लगी दुल्हन, फिर लगा लिया गले- वीडियो वायरल
हर कुंवारे की ख्वाहिश! दूल्हे को देख जोर जोर से रोने लगी दुल्हन, फिर लगा लिया गले- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Audi Logo: किसने डिजाइन किया था ऑडी का आइकॉनिक साइन, इसके लिए कितना किया था चार्ज
किसने डिजाइन किया था ऑडी का आइकॉनिक साइन, इसके लिए कितना किया था चार्ज
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget