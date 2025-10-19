आखिर भारत की जगह लंदन में क्यों रह रहे हैं विराट कोहली? ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खुद किया खुलासा

Virat Kohli In IND vs AUS: विराट कोहली ने सात महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में विराट जीरो (0) पर आउट हो गए. कोहली काफी समय से अपने देश से दूर लंदन में रह रहे थे. विराट के साथ उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा और बच्चे वामिका और अकाय भी लंदन में ही रहने चले गए. विराट टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए अब वे कम ही मुकाबले खेलते नजर आते हैं. कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बातचीत के दौरान अपनी लंदन जाने की वजह के बारे में बताया है.

आखिर क्यों लंदन गए विराट कोहली?

विराट कोहली एक पब्लिक फिगर हैं, लेकिन वे काफी समय से अपने परिवार के साथ विदेश में रह रहे हैं. आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिताब जीतने के बाद विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ इंग्लैंड चले गए. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कमेंटेटर एडम गिलक्रिस्ट और रवि शास्त्री को दिए इंटरव्यू में विराट कोहली ने बताया कि टेस्ट से संन्यास के बाद उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला और अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो वक्त बिता पाए. विराट ने ये भी कहा कि वो पिछले 15 साल में वे क्रिकेट खेलने के दौरान पूरी तरह ब्रेक नहीं ले पाए थे.

भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने फॉक्स क्रिकेट पर बात करते हुए कहा कि 'हां, मुझे टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए काफी टाइम हो गया है. मैं अब अपने जीवन से जुड़ पा रहा हूं, जो कि मैं काफी लंबे समय से नहीं कर पा रहा था. अपने बच्चों और परिवार के साथ घर पर समय बिताना बहुत सुंदर है, जिसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है'.

विराट कोहली ने नहीं लिया 'ब्रेक'

विराट कोहली ने आगे कहा कि मैं ईमानदारी से कहूं तो मैं पिछले 15 से 20 सालों में जितना भी क्रिकेट खेला है, मैंने मुश्किल से ही कोई ब्रेक लिया होगा. अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल को मिलाकर देखें तो मैंने पिछले 15 सालों में किसी और प्लेयर की तुलना में ज्यादा ही मैच खेले होंगे. इसी वजह से अब वापस आना मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग है.

