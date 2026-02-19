हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटCBSE का बोर्ड एग्जाम देने क्यों नहीं गए वैभव सूर्यवंशी? पिता ने बहुत बड़ी वजह का किया खुलासा

CBSE का बोर्ड एग्जाम देने क्यों नहीं गए वैभव सूर्यवंशी? पिता ने बहुत बड़ी वजह का किया खुलासा

Vaibhav Suryavanshi 10th Board Exam: वैभव सूर्यवंशी 17 फरवरी को CBSE की 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने नहीं पहुंचे थे. अब उनके पिता ने इसके कारण का खुलासा किया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 Feb 2026 05:06 PM (IST)
Preferred Sources

Why Vaibhav Suryavanshi Skips 10th Board Exam: भारत के 14 वर्षीय स्टार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने 17 फरवरी को 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने नहीं पहुंचे थे. अब वैभव के पिता, संजीव ने खुलासा करते हुए बताया कि 14 वर्षीय स्टार क्रिकेटर ने परीक्षा क्यों नहीं दी. संजीव का कहना है कि उनके बेटे ने फैसला लिया है कि वो  क्रिकेट पर ध्यान देगा और फिलहाल राजस्थान रॉयल्स के प्री-सीजन कैंप में हिस्सा ले रहे हैं.

वैभव ने क्यों नहीं दिया बोर्ड एग्जाम

द मिड-डे के अनुसार संजीव ने पुष्टि करके बताया कि वैभव सूर्यवंशी अभी नागपुर में हैं, जहां वो राजस्थान रॉयल्स के प्री-सीजन कैंप में अभ्यास कर रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि वैभव इस साल परीक्षा नहीं देंगे, वो अगले साल दोबारा से बोर्ड एग्जाम देंगे.

इसी रिपोर्ट अनुसार संजीव ने बताया कि वैभव अगर परीक्षा देने जाते, तो अपने खेल पर ध्यान नहीं लगा पाते. वैभव के पिता बोले कि उनका बेटा एक होनहार छात्र है, लेकिन फिलहाल उसने अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पर लगाया हुआ है. उन्होंने बताया, "जब वैभव नियमित रूप से स्कूल जाता था तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था. उसके सभी विषयों में 90 प्रतिशत से अधिक नंबर आते थे, लेकिन अभी उसकी प्राथमिकता क्रिकेट है."

मंगलवार, 17 फरवरी को वैभव सूर्यवंशी पोदार इंटरनेशनल स्कूल में अनुपस्थित रहे थे. स्कूल के प्रिंसिपल एनके सिन्हा ने बताया कि नियमानुसार अनुपस्थित रहने के लिए वैभव को एबसेंट मार्क किया गया.

वर्ल्ड कप विजेता टीम का रहे हिस्सा

वैभव सूर्यवंशी पिछले दिनों अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में खेलेते नजर आए थे. भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीत था। फाइनल में वैभव ने 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. वैभव उस टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उन्होंने 7 मैचों में 439 रन बनाए थे.

यह भी पढ़ें:

2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब तक इन 3 भारतीयों ने बिखेरा जलवा, ईशान किशन के बल्ले ने उगली आग

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 19 Feb 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
CBSE Board Exam CBSE 10th Board Exam Vaibhav Suryavanshi Vaibhav Suryavanshi Father
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
CBSE का बोर्ड एग्जाम देने क्यों नहीं गए वैभव सूर्यवंशी? पिता ने बहुत बड़ी वजह का किया खुलासा
CBSE का बोर्ड एग्जाम देने क्यों नहीं गए वैभव सूर्यवंशी? पिता ने बहुत बड़ी वजह का किया खुलासा
क्रिकेट
T20 World Cup: वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ने टी20 वर्ल्ड कप में बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', दुनिया में कोई नहीं कर पाया ऐसा
वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ने टी20 वर्ल्ड कप में बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', दुनिया में कोई नहीं कर पाया ऐसा
क्रिकेट
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
क्रिकेट
0,0,0... पर आउट होने वाले अभिषेक शर्मा को मिला गुरुमंत्र, सुनील गावस्कर ने 'फ्लॉप' से 'हिट' होने का बताया तरीका
0,0,0... पर आउट होने वाले अभिषेक शर्मा को मिला गुरुमंत्र, सुनील गावस्कर ने बताई तकनीक
Advertisement

वीडियोज

Tum se Tum Tak: 👄Anu के दुल्हन Look ने ढाये ग़ज़ब, Aryavardhan का है इंतज़ार #sbs
Bollywood News: विदेशी दामाद का देसी स्वैग, निक जोनास ने फिर जीता भारतीयों का दिल
UP News: Firozabad में बीच सड़क हंगामा, महिला ने युवक को चप्पल से पीटा | ABP News
Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Video: पीएम मोदी के सामने AI दिग्गजों की कोल्ड वॉर... कॉम्पटीटर्स ने एक-दूसरे को देखकर क्यों बना ली मुट्ठी?
Video: पीएम मोदी के सामने AI दिग्गजों की कोल्ड वॉर... कॉम्पटीटर्स ने एक-दूसरे को देखकर क्यों बना ली मुट्ठी?
बिहार
रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री? चिराग पासवान ने कर ली तैयारी, BJP से मुहर का इंतजार!
रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री? चिराग पासवान ने कर ली तैयारी, BJP से मुहर का इंतजार!
इंडिया
असम में हिमंता सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की आरोपों की लिस्ट
असम में हिमंता सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की आरोपों की लिस्ट
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
क्रिकेट
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
बॉलीवुड
'वो कहीं खड़े हो जाएं तो 25-30 लाख मिल जाएंगे', गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
शिक्षा
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget