श्रीलंका-बांग्लादेश मैच से पहले क्यों रखा गया 2 मिनट का मौन? दिल तोड़ देने वाली है वजह

एशिया कप 2025 में सुपर-4 स्टेज का पहला मैच श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. दरअसल जब मैच शुरू होने वाला था, तो 2 मिनट का मौन रखा गया. यह मौन श्रेलंकाई खिलाड़ी दुनिथ वेल्लालागे के स्वर्गीय पिता की याद में रखा गया, जिनका बीते गुरुवार आकस्मिक निधन हो गया था.

बांग्लादेश और श्रीलंका, दोनों टीमों ने मौन रखकर दुनिथ वेल्लालगे के पिता के प्रति संवेदना प्रकट की. इसी सम्मान में श्रीलंकाई टीम के खिलाफ बाजू पर काली पट्टी बांधकर खेल रहे हैं. वेल्लालगे, पिता का निधन होने के बाद भी बांग्लादेश के खिलाफ सुपर-4 मैच खेलकर देश सेवा का प्रमाण दे रहे हैं.

श्रीलंका वापस लौट गए थे दुनिथ वेल्लालागे

21 वर्षीय युवा खिलाड़ी दुनिथ वेल्लालागे पिता के निधन की खबर मिलते ही तुरंत अपने देश वापस लौट गए थे, लेकिन वो अब टीम में वापस लौट आए हैं. दिग्गज खिलाड़ी रसेल आर्नोल्ड भी वेल्लालागे की राष्ट्रीय टीम के लिए प्रतिबद्धता के कायल हो गए हैं. वहीं मैदान में फैंस ने भी खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की.

हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वेल्लालागे अपने परिवार के सदस्यों से अलविदा लेते दिख रहे हैं. वेल्लालागे बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करते हैं और वो आज ही सुबह UAE में वापस लौटे थे.

चौंक गए थे मोहम्मद नबी

दुनिथ वेल्लालागे वही गेंदबाज हैं, जिनके ओवर में अफगानिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद नबी ने 5 छक्के लगाए थे. जब मुकाबला समाप्त होने के बाद मोहम्मद नबी को वेल्लालागे के पिता के देहांत के बारे में जानकारी मिली तो वो चौंक गए थे. श्रीलंका ने उस मैच को जीतकर सुपर-4 में स्थान पक्का किया था.

यह भी पढ़ें:

IND vs PAK: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान सुपर 4 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग? जानें मोबाइल और टीवी की डिटेल