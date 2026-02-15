हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK: इंडिया या पाकिस्तान, कौन जीतेगा आज? क्यों श्रीलंका में बड़ी चुनौती है पाक टीम

IND vs PAK: इंडिया या पाकिस्तान, कौन जीतेगा आज? क्यों श्रीलंका में बड़ी चुनौती है पाक टीम

IND vs PAK: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज कोलंबो में भारत और पाकिस्तान का मैच होगा. यहां जानिए टीम इंडिया के लिए पाकिस्तान को हराना क्यों मुश्किल रह सकता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 Feb 2026 04:24 PM (IST)
Preferred Sources

India vs Pakistan Match: आज सभी क्रिकेट फैंस की नजरें शाम 7 बजे से टीवी और मोबाइल को ही ताड़ रही होंगी. क्योंकि आज ही 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला होना है. अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है. टी20 वर्ल्ड कप में भी भारत अधिकांश मौकों पर पाक टीम को धूल चटाता आया है.

इससे पहले एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन बार धोया था. मगर 2026 टी20 वर्ल्ड कप के मैच में कुछ ऐसे पहलू होंगे, जो भारतीय टीम के लिए नुकसानदेह रह सकते हैं. यहां जानिए क्यों आज कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के लिए जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा.

क्यों भारत के लिए जीतना होगा मुश्किल?

-भारत और श्रीलंका की प्लेइंग कंडीशंस में काफी फर्क है. अभी तक टीम इंडिया ने अपने दोनों मैच सपाट पिचों पर खेले हैं, जहां आमतौर पर हाई-स्कोरिंग मैच खेले जाते हैं. मगर श्रीलंकाई पिचों पर अभी तक स्पिनरों का दबदबा देखने को मिला है और उन परिस्थितियों से पाकिस्तानी खिलाड़ी अच्छी तरह तालमेल बिठा चुके हैं. ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों के लिए एकदम से बदली कंडीशंस के साथ तालमेल बिठा पाना कठिन हो सकता है.

-उस्मान तारिक पिछले दिनों चर्चा में रहे हैं. अलग-अलग तरह के दावे सामने आए हैं कि उनका गेंदबाजी एक्शन भारतीय बल्लेबाजों की लय बिगाड़ सकता है. उन्हें टीम इंडिया कितना बड़ा खतरा मानती है, उसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि नेट्स में सूर्यकुमार यादव, उस्मान तारिक की तरह हाथ रोककर गेंद फेंकते हुए नजर आए थे. जाहिर है, उस्मान तारिक की गेंदबाजी वेरिएशन से टीम इंडिया को बचकर रहना होगा.

-टूर्नामेंट में अभी तक टीम इंडिया की एक कमजोरी सामने आई है कि स्पिन के खिलाफ उसने जत्थों में विकेट खोए हैं. उदाहरण के तौर पर नामीबिया के कप्तान जेरहार्ड इरासमस ने 19वें ओवर में 3 विकेट लिए थे. इस कारण टीम इंडिया जहां 225-230 बनाने के सपने देख रही थी, वहां उसे 209 रनों से ही संतोष करना पड़ा था. उससे पहले यूएसए के खिलाफ मैच में रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या, स्पिन के खिलाफ महज 6 गेंदों के भीतर आउट हो गए थे.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 15 Feb 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan IND VS PAK T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'US ट्रेड डील के नाम पर भारत के किसानों के साथ विश्वासघात', राहुल गांधी ने PM मोदी से पूछे ये 5 सवाल
'US ट्रेड डील के नाम पर भारत के किसानों के साथ विश्वासघात', राहुल गांधी ने PM मोदी से पूछे ये 5 सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
साउथ सिनेमा
करोड़ों में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा बेचेंगे अपनी शादी की स्ट्रीमिंग राइट्स? नेटफ्लिक्स ने दिया बड़ा ऑफर
करोड़ों में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा बेचेंगे अपनी शादी की स्ट्रीमिंग राइट्स?
इंडिया
‘अफसोस, साथ में नहीं...’, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रियंका चोपड़ा के साथ मंच शेयर नहीं करने पर शशि थरूर का रिएक्शन वायरल
‘अफसोस, साथ में नहीं...’, हार्वर्ड में प्रियंका चोपड़ा के साथ मंच शेयर नहीं करने पर थरूर का रिएक्शन वायरल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रिलीज के साथ ही ‘O Romeo’ विवादों में, मेकर्स पहुंचे कोर्ट
Jagadhatri: 😒Rekha ने बनाया Jagdhatri की बेइज्जती का प्लान, पिता भी हुए शामिल #sbs (15.02.2026)
Dhurandhar की Actress, Sara Arjun भी पहुंची Sadhguru के आश्रम; यहीं से की है पढ़ाई
Top News: दोपहर की बड़ी खबरें | T20 World Cup | Mahashivratri | Operation Sindoor | Delhi Pollution
T20 World Cup 2026: बारिश बिगाड़ेगी खेल? कोलंबो स्टेडियम से देखिए पल-पल की रिपोर्ट |IND Vs PAK
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'US ट्रेड डील के नाम पर भारत के किसानों के साथ विश्वासघात', राहुल गांधी ने PM मोदी से पूछे ये 5 सवाल
'US ट्रेड डील के नाम पर भारत के किसानों के साथ विश्वासघात', राहुल गांधी ने PM मोदी से पूछे ये 5 सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
साउथ सिनेमा
करोड़ों में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा बेचेंगे अपनी शादी की स्ट्रीमिंग राइट्स? नेटफ्लिक्स ने दिया बड़ा ऑफर
करोड़ों में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा बेचेंगे अपनी शादी की स्ट्रीमिंग राइट्स?
इंडिया
‘अफसोस, साथ में नहीं...’, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रियंका चोपड़ा के साथ मंच शेयर नहीं करने पर शशि थरूर का रिएक्शन वायरल
‘अफसोस, साथ में नहीं...’, हार्वर्ड में प्रियंका चोपड़ा के साथ मंच शेयर नहीं करने पर थरूर का रिएक्शन वायरल
विश्व
Pakistan Army Chief: म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा- 'ID कहां है...'
म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, जानें पूरा मामला
इंडिया
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
फूड
How to Clean Grapes Properly: क्या आप भी अंगूर धोकर खा रहे हैं? जानें इन्हें साफ करने का यह है सही तरीका
क्या आप भी अंगूर धोकर खा रहे हैं? जानें इन्हें साफ करने का यह है सही तरीका
ट्रेंडिंग
Video: पाकिस्तानी मौलाना ने खुद बताया हिंदुस्तानी, बोला हम हिंदुस्तान से हैं....लाखों लोगों ने देखा वीडियो, आप भी देखें
पाकिस्तानी मौलाना ने खुद बताया हिंदुस्तानी, बोला हम हिंदुस्तान से हैं....लाखों लोगों ने देखा वीडियो, आप भी देखें
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget