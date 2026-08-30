वनडे में क्यों नहीं खेलते सूर्यकुमार यादव? खुद खोला सबसे बड़ा राज

सूर्यकुमार यादव ने अपनी में भारत 2026 वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जिताया था. उन्होंने बतौर बल्लेबाज भी खूब सफलता हासिल की, लेकिन अब उनके पास ना तो कप्तानी है और ना ही टीम का हिस्सा हैं. अब उन्होंने वनडे करियर में आगे ना बढ़ पाने के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया है. सूर्या ने अपने वनडे करियर में 37 मैच खेलकर 773 रन बनाए थे.

सूर्यकुमार यादव ने आखिरी बार कोई वनडे मैच 2023 में खेला था. 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में सूर्या नंबर-7 पर बैटिंग करने आए और सिर्फ 18 रन बना सके. उसके बाद उनकी कभी वनडे टीम में वापसी नहीं हुई है, टी20 की ना केवल कप्तानी जा चुकी है बल्कि टीम से भी ड्रॉप हो चुके हैं.

ODI में आगे क्यों नहीं गए

सूर्यकुमार यादव ने 30 साल की उम्र में टीम इंडिया के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. सूर्या ने बताया कि वे अगर 2016 में टीम इंडिया में आए होते तो शायद ज्यादा टेस्ट और शायद वनडे क्रिकेट में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाते. उन्होंने सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा और कहा कि उनके हक में सिर्फ एक टेस्ट मैच की एक पारी आई. साल 2023 में आई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टेस्ट पारी में सूर्यकुमार केवल 8 रन बना पाए थे.

आकाश चोपड़ा के यूट्यूब चैनल पर चर्चा करते हुए सूर्यकुमार यादव ने कहा कि उस टेस्ट पारी के बाद अन्य खिलाड़ियों ने अपनी जगह वापस ले ली और वे खुद कभी अपना स्थान सुरक्षित कर ही नहीं पाए.

मैं ही इसका जिम्मेदार हूं...

सूर्यकुमार यादव ने कहा, "वह टी20 की तरह ही व्हाइट बॉल फॉर्मेट है. मैं व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करता हूं कि मैंने वनडे फॉर्मेट में उतनी मेहनत नहीं की, जितनी मुझे करनी चाहिए थी. मैं इस फॉर्मेट का तोड़ नहीं निकाल पाया. मैं जानता था कि मुझे नंबर-5 या 6 पर ही बल्लेबाजी मिलेगी, फिर भी मैंने इस फॉर्मेट को बेहतर ढंग से समझने के अधिक प्रयास नहीं किए."

सूर्यकुमार यादव ने अपने इंटरनेशनल करियर में 113 टी20 मैच खेलकर 3272 रन बनाए हैं. वहीं 37 वनडे मैचों में उनके नाम 773 रन हैं और एक टेस्ट पारी में वो सिर्फ 8 रन बना पाए थे. सूर्या के इंटरनेशनल करियर की सभी 4 सेंचुरी टी20 फॉर्मेट में आई हैं. वनडे में उनका सर्वाधिक स्कोर 72 रन रहा और टी20 फॉर्मेट में उनके नाम 4 फिफ्टी हैं.

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