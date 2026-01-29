Suryakumar Yadav Statement On IND vs NZ 4th T20Is: न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टी20 सीरीज के शुरुआती तीन मुकाबले जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज अपने नाम कर ली है. विशाखापट्टनम में खेले गए चौथे टी20 इंटरनेशनल में आखिरकार भारत को पहली हार का स्वाद चखना पड़ा. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड से मिले 216 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम महज 165 रन पर सिमट गई. भारत के लिए शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 23 गेंद में 65 रन बनाए. हालांकि, मैच खत्म होने के बाद जब सूर्यकुमार यादव से पूछा गया कि टीम में एक बल्लेबाज कम क्यों खिलाया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया आइए जानते हैं.

सूर्या ने श्रेयस अय्यर को नहीं खिलाने की बताई वजह

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद अवॉर्ड सेरेमनी में कहा कि टीम छह बल्लेबाजों के साथ खुद को चुनौती देना चाहती थी. ईशान किशन के चोट के कारण बाहर होने के बाद टीम ने उनकी जगह बैंच पर बैठे श्रेयस अय्यर को मौका नहीं दिया, बल्कि तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को खिलाया गया.

विशाखापट्टनम टी20 में हार के बाद कप्तान सूर्या ने दिया बयान

कप्तान सूर्या ने मैच के बाद कहा, ‘हमने जानबूझकर छह बल्लेबाजों के साथ उतरने का फैसला किया. हमारा लक्ष्य पांच गेंदबाजों को रखते हुए खुद को चुनौती देना था. टीम टी20 वर्ल्ड कप के मद्देनजर अधिक खिलाड़ियों को मौका देना चाहती है. हम हमारे पास कुछ दूसरे प्लेयर्स को भी प्लेइंग इलेवन में शामिल करने का विकल्प था, लेकिन हम उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहते थे जो वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हैं. हम पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम ये देखना चाहते थे कि 180-200 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दो-तीन विकेट गिरने के बाद हमारी बल्लेबाजी कैसी रहती है. आपको मालूम होगा कि श्रेयस अय्यर को टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड में जगह नहीं मिली है. वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज का ही हिस्सा हैं. भारतीय कप्तान ने कहा कि टीम अगर एक और साझेदारी करने में सफल रहती तो परिणाम कुछ और होता.’

उन्होंने कहा, ‘भारी ओस की मौजूदगी में दुबे जैसी एक-दो साझेदारियां मैच का रुख बदल सकती थीं और एक अच्छी साझेदारी से बड़ा फर्क पड़ सकता था.’