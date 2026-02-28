पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बराबर प्वाइंट्स, फिर क्यों सेमीफाइनल में नहीं गई सलमान आगा की टीम?

Pakistan Out of T20 World Cup 2026: पाकिस्तान क्रिकेट टीम लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक जाने में नाकामयाब रही है. पाकिस्तान ने आखिरी बार 2022 में सेमीफाइनल खेला था, उसके बाद दोनों बार उसे निराश हाथ लगी है. पाकिस्तान को श्रीलंका पर 5 रनों की जीत मिली, लेकिन वह वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है. इस जीत से पाकिस्तान के 3 अंक हो गए हैं और न्यूजीलैंड के भी इतने ही अंक हैं. बराबर अंकों के होने पर भी जानिए पाकिस्तान को सेमीफाइनल में एंट्री क्यों नहीं मिली.

किस नियम की वजह से बाहर हुआ पाकिस्तान

टी20 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल में अगर किन्हीं 2 टीमों के बराबर अंक होते हैं, तो सेमीफाइनल का फैसला नेट रन-रेट के आधार पर होता है. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, दोनों के तीन-तीन अंक हैं, लेकिन कीवी टीम का NRR +1.390 का रहा. वहीं पाकिस्तान उससे बहुत पीछे -0.123 पर सिमट कर रह गया.

अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाना था, तो उसका अपना नेट रन रेट न्यूजीलैंड से ऊपर ले जाना बहुत जरूरी था. इसलिए पाकिस्तान ने जब पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन बनाए, तब उसे श्रीलंका को 147 रन या उससे कम स्कोर पर रोकना था. अगर पाक टीम ऐसा कर पाती तो उसका नेट रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो जाता.

साहिबजादा पर भारी पड़े शनाका

पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने ऐतिहासिक और शानदार शुरुआत दिलाई थी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 176 रन जोड़े, लेकिन उनके आउट होने के बाद पूरी टीम धराशाई हो गई. फरहान ने 100 रन बनाए, वहीं फखर के बल्ले से 84 रन निकले.

213 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई श्रीलंकाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. मगर पहले पवन रत्नायके ने 58 रनों की दमदार पारी खेल पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने से रोका. वहीं कप्तान दासुन शनाका 31 गेंद में 76 रनों की तूफानी पारी खेल नाबाद लौटे.

