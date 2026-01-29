MS Dhoni को क्यों है वाइफ साक्षी से 'मार' पड़ने का डर? माही ने तोड़ी चुप्पी; देखें वीडियो

टीम इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी अपने खेल के अलावा निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. फैंस को धोनी और उनकी वाइफ साक्षी की जोड़ी काफी पसंद आती है. वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें धोनी वाइफ साक्षी से मार पड़ने के डर को लेकर बात करते हुए दिख रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि वीडियो का पूरा माजरा क्या है. इसके अलावा जानेंगे कि माही ने साक्षी से मार पड़ने की बात क्यों की.

दरअसल, वायरल वीडियो में धोनी किसी इवेंट में नजर आ रहे हैं. वीडियो में माही बताते हैं कि जब भी वह रांची में होते हैं, तो रोजाना बाइक चलाते हैं. जैसे वह स्टेडियम आना-जाना बाइक से करते हैं. आगे माही ने कहा कि वह करीब 40 किलोमीटर तक बाइक चला सकते हैं. इसी बीच उनसे वाइफ साक्षी को जोड़ते हुए एक सवाल पूछा जाता है, जिस पर वह जवाब देते हुए माही मार पड़ने की बात करते हैं.

एमएस धोनी से पूछा गया सवाल

रांची में रोजाना बाइक चलाने को लेकर माही से सवाल किया गया कि फिर तो साक्षी की शिकायत वाजिब है कि जब आप घर पर होते हैं, तो आप या तो बाइक के साथ कुछ करते हैं या फिर कुत्तों के साथ छेड़खानी करते हैं.

धोनी ने दिया मजेदार जवाब

सवाल का जवाब देते हुए पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, "क्या करें उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो मार पड़ने का डर रहता है." धोनी का यह जवाब सुनकर आसपास बैठे लोग जोर से हंसने लगे.

Dhoni : Whenever i am in Ranchi , I do ride bikes on the daily basis still just like i am going to stadium and returning back I can ride at least 40 km.



Anchor : So Sakshi’s complain is valid that when you are home , you either some stuff with bike or play with dogs



Dhoni : So… pic.twitter.com/rMW4p765X6 — Yash MSdian ™️ 🦁 (@itzyash07) January 29, 2026

आईपीएल की तैयारी में जुटे धोनी

गौरतलब है कि धोनी आईपीएल के आगामी सीजन (IPL 2026) की तैयारियों में जुट गए हैं. झारखंड क्रिकेट एसोसिशन की तरफ से लगातार धोनी के अभ्यास के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं. माही नेट्स में जमकर पसीना बहा रहे हैं.