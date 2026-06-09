मोहम्मद सिराज क्यों टी20 सीरीज से हुए बाहर? BCCI ने किसे दिया मौका? जानें अब कैसा है स्क्वॉड

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आयरलैंड और इंग्लैंड की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में अचानक एक बड़ा बदलाव किया है. बीसीसीआई ने मंगलवार को तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को इन दोनों सीरीज से हटा दिया है. सिराज की जगह आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को टीम इंडिया में शामिल किया गया है.

तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया था, लेकिन जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए वह टीम का हिस्सा नहीं थे. भारतीय टीम को आयरलैंड में दो टी20 और इंग्लैंड में पांच टी20 खेलने हैं.

बीसीसीआई ने बताया सिराज को बाहर करने का कारण

बीसीसीआई ने एक बयान जारी कर कहा, "तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी टी20 सीरीज के लिए भारत की टीम से हटा दिया गया है. बीसीसीआई की मेडिकल टीम और टीम प्रबंधन के बीच चर्चा के बाद सिराज को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम करने की सलाह दी गई है."

बीसीसीआई ने अपने बयान में आगे कहा, "यह फैसला एहतियाती उपाय के तौर पर लिया गया है, जिससे कि लंबे अंतरराष्ट्रीय सत्र से पहले उन्हें ठीक होने का पूरा समय मिल सके. पुरुष चयन समिति ने दोनों टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए सिराज की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया है."

सिराज को टी20 विश्व कप के लिए भी भारतीय टीम में देर से शामिल किया गया था जबकि उन्होंने आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के लिए सभी 17 मैच खेले और 19 विकेट लिए. यह तेज गेंदबाज अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए भी भारतीय टीम का हिस्सा था, जो सोमवार को तीन दिन के अंदर ही खत्म हो गया था.

आयरलैंड और इंग्लैंड टी20 सीरीज के लिए भारत की अपडेट टीम- श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी और प्रसिद्ध कृष्णा.

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