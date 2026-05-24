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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसाउथ के दिग्गज हीरो राम चरण ने जसप्रीत बुमराह से क्यों मांगी माफी? दुनिया के सामने कबूल की गलती

साउथ के दिग्गज हीरो राम चरण ने जसप्रीत बुमराह से क्यों मांगी माफी? दुनिया के सामने कबूल की गलती

Ram Charan Apologies to Jasprit Bumrah: राम चरण ने सार्वजनिक रूप से जसप्रीत बुमराह से माफी मांगी. सवाल यह है कि एक्टर ने माफी क्यों मांगी?

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 24 May 2026 07:47 PM (IST)
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Why Ram Charan Apologies to Jasprit Bumrah: साउथ फिल्मों के दिग्गज अभिनेता राम चरण ने दुनिया के सामने टीम इंडिया के दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से माफी मांगी. एक्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर माफीनामा जारी करते हुए लिखा, "मैं जसप्रीत बुमराह जी से माफी मांगता हूं." लेकिन सवाल यह है कि आखिर राम चरण से ऐसी क्या गलती हो गई, जिसके चलते उन्हें इस तरह सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी?

राम चरण ने जसप्रीत बुमराह से क्यों मांगी माफी?

दरअसल अपनी एक फिल्म प्रमोशन के दौरान राम चरण से जब क्रिकेटरों को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे, तब उन्होंने बुमराह को गलती से गेंदबाज की जगह फुटबॉलर बोल दिया था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके तमाम दिग्गज क्रिकेटरों के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं. इसी दौरान उनसे बुमराह को फुटबॉलर बताने वाली गलती हुई. 

सार्वजनिक रूप से मांगी माफी

वीडियो वायरल होने के बाद राम चरण ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, "उफ्फ... मैं वाकई में कभी-कभी नाम भूलने में बहुत लापरवाह हो जाता हूं. गड़बड़ी के लिए जसप्रीत बुमराह जी से माफी चाहता हूं- भीड़भाड़ और उत्साह के बीच यह एक मानवीय गलती थी."

उन्होंने आगे लिखा, "मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आपके खेल का बहुत बड़ा फैन हूं. जब आप लगातार बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेलते हैं, तो आप हर भारतीय को गर्व का अनुभव कराते हैं."

IPL 2026 में जसप्रीत बुमराह 

मुंबई के लिए खेलने वाले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तरफ से सीजन में खराब प्रदर्शन देखने को मिला. उन्होंने 13 मैचों की 13 पारियों में गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 विकेट अपनी झोली में डाले. यह सिर्फ तीसरा ऐसा सीजन है कि जब बुमराह ने 5 से कम विकेट लिए हैं. बताते चलें कि बुमराह आईपीएल के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शुमार हैं, जिन्होंने अब तक सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेला है. 

 

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Published at : 24 May 2026 07:42 PM (IST)
Tags :
Ram Charan JASPRIT BUMRAH
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