साउथ के दिग्गज हीरो राम चरण ने जसप्रीत बुमराह से क्यों मांगी माफी? दुनिया के सामने कबूल की गलती

Why Ram Charan Apologies to Jasprit Bumrah: साउथ फिल्मों के दिग्गज अभिनेता राम चरण ने दुनिया के सामने टीम इंडिया के दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से माफी मांगी. एक्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर माफीनामा जारी करते हुए लिखा, "मैं जसप्रीत बुमराह जी से माफी मांगता हूं." लेकिन सवाल यह है कि आखिर राम चरण से ऐसी क्या गलती हो गई, जिसके चलते उन्हें इस तरह सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी?

राम चरण ने जसप्रीत बुमराह से क्यों मांगी माफी?

दरअसल अपनी एक फिल्म प्रमोशन के दौरान राम चरण से जब क्रिकेटरों को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे, तब उन्होंने बुमराह को गलती से गेंदबाज की जगह फुटबॉलर बोल दिया था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके तमाम दिग्गज क्रिकेटरों के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं. इसी दौरान उनसे बुमराह को फुटबॉलर बताने वाली गलती हुई.

Season so bad he made jasprit Bumrah a footballer 😭😭 pic.twitter.com/gh6RY09yVy — Pushkar (@Musafirr_hu_yar) May 23, 2026

सार्वजनिक रूप से मांगी माफी

वीडियो वायरल होने के बाद राम चरण ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, "उफ्फ... मैं वाकई में कभी-कभी नाम भूलने में बहुत लापरवाह हो जाता हूं. गड़बड़ी के लिए जसप्रीत बुमराह जी से माफी चाहता हूं- भीड़भाड़ और उत्साह के बीच यह एक मानवीय गलती थी."

Uff… I’m genuinely so forgetful with names sometimes.



Apologies to @Jaspritbumrah93 Ji for the mix-up - it was a genuine human error in the middle of all the excitement and the crowd 🙏🏼



I truly respect you and I am a huge fan of your game. You make every Indian feel proud when… — Ram Charan (@AlwaysRamCharan) May 23, 2026

उन्होंने आगे लिखा, "मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आपके खेल का बहुत बड़ा फैन हूं. जब आप लगातार बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेलते हैं, तो आप हर भारतीय को गर्व का अनुभव कराते हैं."

IPL 2026 में जसप्रीत बुमराह

मुंबई के लिए खेलने वाले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तरफ से सीजन में खराब प्रदर्शन देखने को मिला. उन्होंने 13 मैचों की 13 पारियों में गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 विकेट अपनी झोली में डाले. यह सिर्फ तीसरा ऐसा सीजन है कि जब बुमराह ने 5 से कम विकेट लिए हैं. बताते चलें कि बुमराह आईपीएल के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शुमार हैं, जिन्होंने अब तक सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेला है.

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