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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया का हेलमेट पहनकर क्यों खेल रहे हैं कुमार संगाकारा? क्या है वजह? हो गया खुलासा

टीम इंडिया का हेलमेट पहनकर क्यों खेल रहे हैं कुमार संगाकारा? क्या है वजह? हो गया खुलासा

श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा इंग्लैंड के क्रिकेट क्लब शिलिंग्स्टोन के लिए खेल रहे हैं, जिसके एक मैच में वह इंडिया टीम का हेलमेट पहनकर बल्लेबाजी करने आए.

Written By : शिवम |  Updated at : 19 Jun 2026 04:38 PM (IST)
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श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा इंग्लैंड के क्रिकेट क्लब शिलिंग्स्टोन के लिए खेल रहे हैं. एक मुकाबले में जब वह बल्लेबाजी करने उतरे तो सभी का ध्यान उनके हेलमेट पर गया ओर ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. उनके हेमलेट पर BCCI का लोगो था, लेकिन सभी सोच में पड़ गए कि आखिरी संगाकारा भारतीय क्रिकेट टीम का हेलमेट पहनकर क्यों खेल रहे हैं और उनके पास ये कहां से आया. इसका खुलासा उन्होंने खुद कर दिया.

इंग्लैंड में खेल रहे कुमार संगाकारा ने शिलिंग्स्टोन के लिए ब्रोडस्टोन के खिलाफ 168 रनों की शानदार पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 11 छक्के और 16 चौके लगाए, यानी सिर्फ छक्के-चौकों से उन्होंने 130 रन बना दिए. इंग्लैंड में खेलने से पहले वह भारत में थे, वह IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच थे. उनकी कोचिंग में टीम प्लेऑफ तक पहुंची थी. अब संगाकारा को क्रिकेट के मैदान पर खेलते हुए देखना भी फैंस को पसंद आ रहा है, लेकिन इस बीच उनके हेलमेट पर चर्चा होने लगी. इस पर बीसीसीआई का लोगो और तिरंगा झंडा था, ये टीम इंडिया का हेलमेट था.

भारतीय क्रिकेटर ने दिया गिफ्ट

कुमार संगाकारा ने इसके बाद एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि टीम इंडिया का ये हेलमेट उन्हें यशस्वी जायसवाल ने गिफ्ट किया. यशस्वी IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले, जिसके कोच संगाकारा थे. 2020 में यशस्वी RR टीम में शामिल हुए थे, जायसवाल और संगाकारा के बीच अच्छा बॉन्ड है. आईपीएल के पिछले संस्करण में यशस्वी के बारे में बात करते हुए संगकारा ने उनके किसी भी परिस्थिति में रन बनाने कि कला की जमकर तारीफ की थी.

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कुमार संगाकारा की बात करें तो वह 2021 में राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े थे, वह डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के रूप में नियुक्त हुए थे. राहुल द्रविड़ के हटने के बाद RR ने पिछले संस्करण के लिए संगाकारा को हेड कोच नियुक्त किया था.

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संगाकारा का इंटरनेशनल करियर

कुमार संगाकारा ने श्रीलंका के लिए 134 टेस्ट, 404 वनडे और 56 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें उन्होंने क्रमश 12400, 14234 और 1382 रन बनाए. उनके नाम टेस्ट में 38 और और वनडे में 25 शतक हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 19 Jun 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
Sri Lanka Cricket Team Kumar Sangakkara Helmet YASHASVI JAISWAL INDIAN CRICKET TEAM
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