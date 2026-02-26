जितेश शर्मा का बड़ा कबूलनामा, करते थे RCB की 'बर्बादी' की दुआ! खुद खोला राज

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) की शुरुआत से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने अपने खुलासे से दुनिया को हैरान कर दिया. जितेश ने बताया कि वह खुद आरसीबी की हार की दुआ करते थे. तो आइए जानते हैं कि आखिर आरसीबी के विकेटकीपर बल्लेबाज ऐसा क्यों करते थे.

हाल ही में जितेश दक्षिण अफ्रीका और आरसीबी के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के यूट्यूब चैनल पर आए थे. जहां उन्होंने बताया कि आखिर वह क्यों अपनी टीम की बर्बादी की दुआ करते थे. दरअसल, जितेश खुद हीरो बनने के लिए ऐसी दुआ करते थे.

क्या थी जितेश शर्मा की दुआ?

जितेश ने बताया, "आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था कि मेरा टॉप ऑर्डर फेल और फिर मैं बल्लेबाजी कर सकूं. मैं हीरो बनने का मौका देखता हूं. मैं जिंदगी में हमेशा ऐसी पारी की कल्पना करत था और मैं उस तरह का इंसान हूं जो हमेशा कुछ ना कुछ जादूई करना चाहता है."

आरसीबी के लिए दिखाया दम

बता दें कि जितेश 2025 में ही आरसीबी का हिस्सा बने. उन्होंने पिछले सीजन यानी 2025 के आईपीएल में 15 मैच खेले, जिनकी 11 पारियों में बैटिंग करते हुए 37.28 की औसत और 176.35 के स्ट्राइक रेट से 261 रन स्कोर किए. इस दौरान उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला, जो उनका हाई स्कोर 85* रनों का रहा. बताते चलें कि जितेश इससे पहले तीन साल तक पंजाब किंग्स का हिस्सा रहे.

बात करें जितेश के आईपीएल करियर की, तो उन्होंने अब तक कुल 55 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों की 47 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 25.41 की औसत से 991 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है.

आरसीबी ने जीता खिताब

गौरतलब कि 2025 वह साल था कि जब बेंगलुरु की टीम ने आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की थी. टीम ने यह खिताब रजत पाटीदार की कप्तानी में जीता था. 18 साल के आईपीएल इतिहास में यह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पहला खिताब था. अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इस सीजन टीम कैसा प्रदर्शन करती है.

