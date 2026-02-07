2026 टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और यूएसए का मैच मुंबई और वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. यूएसए की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, वहीं जब भारत की प्लेइंग इलेवन सामने आई तो उसमें से कई बड़े खिलाड़ियों का नाम गायब था. जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन और वाशिंगटन सुंदर आज का मैच नहीं खेल रहे हैं, आखिर क्या है इसकी वजह.

क्यों नहीं खेल रहे जसप्रीत बुमराह?

जसप्रीत बुमराह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम के मुख्य गेंदबाजों में से एक हैं. टॉस के समय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि बुमराह का स्वास्थ्य ठीक नहीं है. रिपोर्ट्स की मानें तो उन्हें बुखार है, जिसके कारण उन्हें यूएसए के खिलाफ मैच में प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया है. उनकी जगह मोहम्मद सिराज को टीम में जगह मिली है, जो करीब 24 घंटे पहले ही वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हुए थे. सिराज को चोटिल हर्षित राणा के रिप्लेसमेंट के रूप में टीम इंडिया में जगह मिली है.

संजू सैमसन क्यों बैठे हैं बाहर?

संजू सैमसन के बाहर बैठने की वजह उनकी खराब फॉर्म है. न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में सैमसन को हर बार ओपनिंग करने का मौका मिला था, लेकिन वो पूरी सीरीज में केवल 46 रन बना पाए. दूसरी ओर ईशान किशन टीम में वापस आने के बाद से ही बढ़िया लय में दिखे हैं. इसलिए ईशान किशन, यूएसए के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते दिखे.

वाशिंगटन सुंदर नहीं हैं फिट

वाशिंगटन सुंदर को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोट आई थी. जांच में पाया गया कि उन्हें साइड स्ट्रेन की समस्या है. वो फिलहाल मेडिकल टीम की निगरानी में हैं और उन्हें अभी तक मैदान में उतरने की अनुमति नहीं मिल पाई है.

