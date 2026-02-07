हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज क्यों नहीं खेल रहे जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन और वाशिंगटन सुंदर? सिराज को आते ही मिल गई प्लेइंग इलेवन में जगह

आज क्यों नहीं खेल रहे जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन और वाशिंगटन सुंदर? सिराज को आते ही मिल गई प्लेइंग इलेवन में जगह

India vs USA Match: T20 World Cup 2026 में यूएसए के खिलाफ मैच में जसप्रीत बुमराह, वाशिंगटन सुंदर और संजू सैमसन नहीं खेल रहे हैं. जानिए उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Feb 2026 07:22 PM (IST)
2026 टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और यूएसए का मैच मुंबई और वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. यूएसए की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, वहीं जब भारत की प्लेइंग इलेवन सामने आई तो उसमें से कई बड़े खिलाड़ियों का नाम गायब था. जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन और वाशिंगटन सुंदर आज का मैच नहीं खेल रहे हैं, आखिर क्या है इसकी वजह.

क्यों नहीं खेल रहे जसप्रीत बुमराह?

जसप्रीत बुमराह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम के मुख्य गेंदबाजों में से एक हैं. टॉस के समय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि बुमराह का स्वास्थ्य ठीक नहीं है. रिपोर्ट्स की मानें तो उन्हें बुखार है, जिसके कारण उन्हें यूएसए के खिलाफ मैच में प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया है. उनकी जगह मोहम्मद सिराज को टीम में जगह मिली है, जो करीब 24 घंटे पहले ही वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हुए थे. सिराज को चोटिल हर्षित राणा के रिप्लेसमेंट के रूप में टीम इंडिया में जगह मिली है.

संजू सैमसन क्यों बैठे हैं बाहर?

संजू सैमसन के बाहर बैठने की वजह उनकी खराब फॉर्म है. न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में सैमसन को हर बार ओपनिंग करने का मौका मिला था, लेकिन वो पूरी सीरीज में केवल 46 रन बना पाए. दूसरी ओर ईशान किशन टीम में वापस आने के बाद से ही बढ़िया लय में दिखे हैं. इसलिए ईशान किशन, यूएसए के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते दिखे.

वाशिंगटन सुंदर नहीं हैं फिट

वाशिंगटन सुंदर को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोट आई थी. जांच में पाया गया कि उन्हें साइड स्ट्रेन की समस्या है. वो फिलहाल मेडिकल टीम की निगरानी में हैं और उन्हें अभी तक मैदान में उतरने की अनुमति नहीं मिल पाई है.

ICC हुआ सख्त, तो पाकिस्तान की निकल गई सारी हेकड़ी, बॉयकॉट मामले ने लिया नया मोड़

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 07 Feb 2026 07:22 PM (IST)
India Playing 11 SANJU SAMSON JASPRIT BUMRAH India Vs USA T20 WORLD CUP LIVE
