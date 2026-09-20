जापान से क्यों क्रिकेट मैच खेल रही टीम इंडिया? भारत की राजदूत ने खोला राज

2026 एशियन गेम्स के लिए जापान गई भारत की टी20 टीम 22 सितंबर को जापान से एकमात्र टी20 मैच खेलेगी. पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर दुनिया के नंबर-1 टीम इंडिया जापान से क्यों यह टी20 मैच खेल रही है. अब इसका जवाब मिल गया है. भारत की राजदूत नगमा मोहम्मद मलिक ने इसका राज खोल दिया है.

जापान में भारत की राजदूत नगमा मोहम्मद मलिक ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि भारत-जापान क्रिकेट मैच दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के जश्न की शुरुआत करेगा. दोनों देशों के बीच यह मुकाबला 22 सितंबर को तोचिगी के सानो शहर में खेला जाएगा.

उन्होंने आगे कहा, "यह भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय कैलेंडर में एक अहम आयोजन है. 22 तारीख को होने वाला क्रिकेट मैच भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के जश्न की शुरुआत करेगा. हम इसी का जश्न मना रहे हैं. यह पहला आयोजन है और हमारे दोनों प्रधानमंत्रियों ने कुछ महीने पहले ही इस पर सहमति जताई थी."

भारत और जापान के बीच मैच नागोया में बने नए क्रिकेट स्टेडियम की बजाय सानो में खेला जाएगा, क्योंकि नागोया वाला स्टेडियम एशियाई खेलों के लिए इस्तेमाल हो रहा है. मलिक ने बताया कि नागोया की पिच एशियाई खेलों में हिस्सा ले रही टीमों के इस्तेमाल में रहेगी. उन्होंने कहा, "इसलिए हम इस मैच को सानो शहर में आयोजित करेंगे, क्योंकि यहां एशियाई खेलों के लिए ही क्रिकेट पिच बनाई गई थी, और वह पिच एशियाई खेलों में खेलने वाली टीमों के इस्तेमाल में रहेगी. इसलिए सानो शहर में एक और पुरानी पिच है."

भारतीय राजदूत को जापान में रहने वाले भारतीय समुदाय से भी जबरदस्त समर्थन की उम्मीद है. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि जापान में रहने वाले भारतीय समुदाय के कई सदस्य भी सानो शहर में मौजूद रहेंगे."

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