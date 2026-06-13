भारत ने फुटबॉल के वर्ल्ड कप में कब लिया था हिस्सा? 2026 फीफा में क्यों नहीं मिली जगह?

Why India Not Playing FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो चुकी है. टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया. मुकाबले में मैक्सिको ने 2-1 से जीत हासिल की. दूसरे मैच में दक्षिण कोरिया ने चेकिया को 2-1 से हराया. लेकिन टूर्नामेंट के बीच अगर आपके मन में भी कई लोगों की तरह यह सवाल उठ रहा है कि भारत की टीम इस फुटबॉल इस वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेल रही है? दूसरा सवाल यह हो सकता है कि टीम इंडिया ने कब फीफा विश्व कप खेला था? यहां आपको दोनों ही सवालों के जवाब मिलेंगे.

2026 फीफा वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेल रही टीम इंडिया?

भारतीय टीम फीफा वर्ल्ड कप में इसलिए नहीं खेल रही है क्योंकि वह क्वालीफाइंग राउंड से आगे नहीं बढ़ पाई. ऐसे टीम इंडिया को इस बार के फुटबॉल विश्व कप में जगह नहीं मिल सकी. अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया किस फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्वालीफाई कर पाती है.

टीम इंडिया ने फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा कब लिया?

शायद आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन टीम इंडिया ने कभी भी फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेला है. दरअसल भारतीय टीम कभी टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई कर ही नहीं पाई.

एक बार मिला मौका, लेकिन नहीं खेल पाई

हां, एक बार ऐसा जरूर हुआ कि टीम इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिला, लेकिन टीम खेल नहीं सकी. यह 1950 के फीफा वर्ल्ड कप में हुआ था. दरअसल, दूसरे विश्व युद्ध के चलते 1942 और 1946 में फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन नहीं हो सका था.

12 साल के लंबे इंतजार के बाद 1950 में फीफा विश्व कप का आयोजन ब्राजील में हुआ. 33 देशों ने क्वालीफाइंग राउड में खेलने की सहमति जताई. भारत को क्वालीफाइंग ग्रुप 10 में बर्मा (म्यांमार) और फिलीपींस के साथ जगह मिली. भारत को छोड़कर बाकी दोनों देशों यानी बर्मा और फिलीपींस ने अपना नाम वापस ले लिया. अब भारत इकलौता देश बचा, जिसके चलते वह खुद ब खुद टूर्नामेंट के लिए क्लीफाई हो गया.

यह अब तक इकलौता मौका रहा कि जब भारतीय टीम को फीफा वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला, लेकिन कई कारणों के चलते टीम इंडिया टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकी. वैसे तो आज तक पूरी तरह से कारण स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप क्यों नहीं नहीं खेला था. लेकिन भारत के नहीं खेलने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं.

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