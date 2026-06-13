हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत ने फुटबॉल के वर्ल्ड कप में कब लिया था हिस्सा? 2026 फीफा में क्यों नहीं मिली जगह? जानें सबकुछ

भारत ने फुटबॉल के वर्ल्ड कप में कब लिया था हिस्सा? 2026 फीफा में क्यों नहीं मिली जगह? जानें सबकुछ

FIFA World Cup 2026: भारतीय टीम इस बार के फीफा वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेल रही है? अगर यह सवाल आपके मन में भी उठ रहा है, तो फिर आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 13 Jun 2026 04:55 AM (IST)
Preferred Sources

Why India Not Playing FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो चुकी है. टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया. मुकाबले में मैक्सिको ने 2-1 से जीत हासिल की. दूसरे मैच में दक्षिण कोरिया ने चेकिया को 2-1 से हराया. लेकिन टूर्नामेंट के बीच अगर आपके मन में भी कई लोगों की तरह यह सवाल उठ रहा है कि भारत की टीम इस फुटबॉल इस वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेल रही है? दूसरा सवाल यह हो सकता है कि टीम इंडिया ने कब फीफा विश्व कप खेला था? यहां आपको दोनों ही सवालों के जवाब मिलेंगे. 

2026 फीफा वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेल रही टीम इंडिया?

भारतीय टीम फीफा वर्ल्ड कप में इसलिए नहीं खेल रही है क्योंकि वह क्वालीफाइंग राउंड से आगे नहीं बढ़ पाई. ऐसे टीम इंडिया को इस बार के फुटबॉल विश्व कप में जगह नहीं मिल सकी. अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया किस फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्वालीफाई कर पाती है. 

टीम इंडिया ने फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा कब लिया?

शायद आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन टीम इंडिया ने कभी भी फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेला है. दरअसल भारतीय टीम कभी टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई कर ही नहीं पाई. 

एक बार मिला मौका, लेकिन नहीं खेल पाई

हां, एक बार ऐसा जरूर हुआ कि टीम इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिला, लेकिन टीम खेल नहीं सकी. यह 1950 के फीफा वर्ल्ड कप में हुआ था. दरअसल, दूसरे विश्व युद्ध के चलते 1942 और 1946 में फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन नहीं हो सका था. 

12 साल के लंबे इंतजार के बाद 1950 में फीफा विश्व कप का आयोजन ब्राजील में हुआ. 33 देशों ने क्वालीफाइंग राउड में खेलने की सहमति जताई. भारत को क्वालीफाइंग ग्रुप 10 में बर्मा (म्यांमार) और फिलीपींस के साथ जगह मिली. भारत को छोड़कर बाकी दोनों देशों यानी बर्मा और फिलीपींस ने अपना नाम वापस ले लिया. अब भारत इकलौता देश बचा, जिसके चलते वह खुद ब खुद टूर्नामेंट के लिए क्लीफाई हो गया. 

यह अब तक इकलौता मौका रहा कि जब भारतीय टीम को फीफा वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला, लेकिन कई कारणों के चलते टीम इंडिया टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकी. वैसे तो आज तक पूरी तरह से कारण स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप क्यों नहीं नहीं खेला था. लेकिन भारत के नहीं खेलने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं. 

 

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी के भाई भी हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठोका पहला शतक; सिर्फ बाउंड्री से 86 रन

Published at : 13 Jun 2026 04:55 AM (IST)
Tags :
FIFA World Cup 2026 INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
भारत ने फुटबॉल के वर्ल्ड कप में कब लिया था हिस्सा? 2026 फीफा में क्यों नहीं मिली जगह? जानें सबकुछ
भारत ने फुटबॉल के वर्ल्ड कप में कब लिया था हिस्सा? 2026 फीफा में क्यों नहीं मिली जगह?
क्रिकेट
Most Sixes in ODIs: इंटरनेशनल वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 7 बल्लेबाज, टॉप-2 में भारत-पाकिस्तान के दिग्गज
इंटरनेशनल वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 7 बल्लेबाज, टॉप-2 में भारत-पाकिस्तान के दिग्गज
क्रिकेट
IND vs AFG: अफगानिस्तान के इन 5 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, वरना हो सकता है उलटफेर
अफगानिस्तान के इन 5 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, वरना हो सकता है उलटफेर
क्रिकेट
IND vs AFG 1st ODI Live Streaming: बिना कोई पैसा खर्च किए फ्री में देख सकेंगे IND vs AFG पहला वनडे, जानें कब और कहां देखें लाइव मैच
बिना पैसा खर्च किए फ्री में देख सकेंगे IND vs AFG पहला वनडे, जानें कब और कहां देखें लाइव मैच
Advertisement

वीडियोज

TMC Crisis | Mamata | Mahadangal: अभिषेक बनर्जी का 'भतीजा प्रेम' ममता पर पड़ा भारी!
Chaar Ki Chaal: योगी का 'राम बाण'! | UP Election 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav | UP Politics
Sansani:कॉमेडी शो में लेडी डॉक्टर का अश्लील कांड !
Market ने Reject किया, Car Lovers ने नहीं! 6 Iconic Cars of India #autolive
Maserati GranCabrio India review: Best looking convertible? #maserati #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
क्या ममता बनर्जी को जाना पड़ सकता है जेल? AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'दीदी का तो...'
क्या ममता बनर्जी को जाना पड़ सकता है जेल? AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'दीदी का तो...'
विश्व
अमेरिकी राजदूत को भारत ने किया तलब तो आया ट्रंप का बयान, कहा- भारतीय जहाजों पर हमले...
अमेरिकी राजदूत को भारत ने किया तलब तो आया ट्रंप का बयान, कहा- भारतीय जहाजों पर हमले...
ओटीटी
Dhurandhar 2 OTT Release: 'धुरंधर 2' ने ओटीटी पर भी छुड़ाए सबके छक्के, RRR को पछाड़ बनाया बड़ा रिकॉर्ड!
'धुरंधर 2' ने ओटीटी पर भी छुड़ाए सबके छक्के, RRR को पछाड़ बनाया बड़ा रिकॉर्ड!
क्रिकेट
IND vs AFG: अफगानिस्तान के इन 5 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, वरना हो सकता है उलटफेर
अफगानिस्तान के इन 5 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, वरना हो सकता है उलटफेर
इंडिया
Explained: 'गुड नाइट कहकर सोए पति, सुबह अमेरिकी मिसाइल ने सब कुछ मिटा दिया', 3 भारतीय नाविकों के परिवारों की दर्दनाक कहानी
'गुड नाइट कहकर सोए पति, सुबह अमेरिकी मिसाइल...', 3 भारतीय नाविकों के परिवारों की दर्दनाक कहानी
विश्व
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
विश्व
दाने-दाने को मोहताज पाकिस्तान चला मुकाबला करने..., डिफेंस बजट बढ़ाया, जानें भारत के मुकाबले कहां
दाने-दाने को मोहताज पाकिस्तान चला मुकाबला करने..., डिफेंस बजट बढ़ाया, जानें भारत के मुकाबले कहां
इंडिया
राज्यसभा नामांकन रद्द मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार? जानें क्या बताई वजह
सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार? जानें क्या बताई वजह
ENT LIVE
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
ENT LIVE
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
ENT LIVE
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
ENT LIVE
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
Embed widget