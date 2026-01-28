सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार (28 जनवरी) को विशाखापट्टनम में खेले गए चौथे टी20 में हार 50 रन से हार का सामना करना पड़ा. बता दें कि सीरीज के शुरुआती 3 मैचों में टीम इंडिया ने जीत हासिल करते हुए अजेय बढ़त बनाई थी. लगातार तीन मैच जीतने वाली टीम इंडिया अचानक चौथे टी20 में इतनी बुरी तरह से कैसे हार गई? यहां आपको भारत की हार के 3 बड़े कारण बताए जाएंगे.

खराब बॉलिंग

मुकाबले में पहले बॉलिंग के लिए उतरी टीम इंडिया के गेंदबाजों ने खूब रन लुटाए. न्यूजीलैंड ने भारतीय गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए 20 ओवर में 215 रन बोर्ड पर लगाए. कीवी टीम ने सिर्फ 8.1 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 100 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. हालांकि इसके बाद टीम इंडिया ने 152 रन पर 5 विकेट गिरा लिए थे. लेकिन अंत में भारतीय गेंदबाज फिर फ्लॉप दिखे.

भारत के लिए हर्षित राणा ने 4 ओवर में 13.50 की इकॉनमी से सबसे ज्यादा 54 रन खर्च किए. हर्षित को कोई विकेट भी नहीं मिला. इसके अलावा रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 12.20 की इकॉनमी से 49 रन लुटाए. हालांकि उन्होंने 1 विकेट लिया. इसके अलावा जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 38, कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 39 और अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 33 रन खर्चे. बुमराह को 1 विकेट मिला. वहीं कुलदीप और अर्शदीप ने 2-2 विकेट चटकाए.

खराब बैटिंग

खराब गेंदबाजी के बाद टीम इंडिया की तरफ से खराब बैटिंग भी देखने को मिली. मेन इन ब्लू ने पारी की शुरुआत ही विकेट के साथ की. अभिषेक शर्मा गोल्डन डक पर आउट हुए. फिर दूसरे ओवर में कप्तान सूर्यकुमार यादव 8 गेंदों में 08 रन बनाकर आउट हुए.

इसी तरह टीम के बल्लेबाज एक के बाद एक फ्लॉप होते रहे. सिर्फ शिवम दुबे ने शानदार पारी खेलते हुए 23 गेंदों में 3 चौके और 7 छक्कों की मदद से 65 रन स्कोर किए. इसके अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबाज 40 रन का आंकड़ा नहीं छू सका. टीम के कुल 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके.

टॉस जीतकर किया गलत फैसला

मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. सूर्यकुमार यादव का यह फैसला उनके लिए बिल्कुल गलत साबित हुआ. पहले बैटिंग का निमंत्रण पाने वाली न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 215/7 रन बोर्ड पर लगाए. फिर रन चेज के लिए मैदान पर उतरी टीम इंडिया 18.4 ओवर में 165 रन पर ऑलआउट हो गई.