IPL 2026: बीच मैदान तिलक वर्मा पर क्यों चिल्ला रहे थे हार्दिक पांड्या? कप्तान ने किया बातचीत का खुलासा
IPL 2026: मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस मैच का एक वीडियो सामने आया, जिसमें हार्दिक पांड्या ड्रिंक्स ब्रेक में तिलक वर्मा को कुछ बोल रहे हैं और वह थोड़ा गुस्से में दिख रहे हैं.
तिलक वर्मा की शानदार शतकीय पारी से मुंबई इंडियंस ने सोमवार को IPL 2026 में अपनी दूसरी जीत दर्ज की, जो लगातार 4 हार के बाद आई. पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 199 रन बनाए थे, हालांकि 44 पर 3 विकेट गिरने के बाद एक समय टीम मुश्किल में नजर आ रही थी. तिलक ने भी धीमी शुरुआत की, वह 22 गेंदों में सिर्फ 19 रन बनाकर खेल रहे थे. दूसरे टाइमआउट के दौरान का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कप्तान हार्दिक पांड्या तिलक से कुछ बोल रहे थे. लोग अंदाजा लगाने लगे कि पांड्या गुस्से में है, वह अग्रेशन के साथ बोलते नजर आए.
हार्दिक पांड्या ने खुद बातचीत का खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने तिलक वर्मा से क्या कहा. उन्होंने बताया कि उन्होंने तिलक को बताया कि उन्हें ज्यादा सोचने और चिंता करने की जरुरत नहीं है, गेंद को देखकर बस तेज प्रहार करो. बता दें कि तिलक वर्मा का ये पहला आईपीएल शतक है. वह मुंबई इंडियंस के लिए संयुक्त रूप से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए.
हार्दिक ने किया बातचीत का खुलासा
हार्दिक पांड्या ने कहा, "मुझे लगा कि तिलक वर्मा के पास जिस तरह की प्रतिभा है, उसे सचमुच चिंता करने की जरुरत नहीं है. इसलिए मैंने उसे यही मैसेज दिया कि गेंद को देखो और मारो. अब समय आ गया है कि वह अपना जलवा दिखाए. यह तिलक और मुंबई इंडियंस टीम के लिए जरुरी था."
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14वें ओवर के बाद तिलक वर्मा 22 गेंदों में 19 रन बनाकर खेल रहे थे. इसके बाद उन्होंने 23 गेंदों में 82 रन बना डाले. 45 गेंदों में 101 रनों की पारी में वर्मा ने 7 छक्के और 8 चौके जड़े. तिलक इससे पहले काफी समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे.
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तिलक वर्मा ने क्या कहा
प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड लेने के बाद तिलक वर्मा ने कहा, "हर मैच अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है. पिछले 5 मैचों में मुझे पिच पर ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिला था. इसलिए इस मैच में मैं पिच पर ज्यादा समय बिताना चाहता था. जैसा कि आपने देखा, शुरुआती 20 गेंदों पर मैं बस एक-एक गेंद देखकर खेल रहा था. और फिर बाद में मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा था. मैं बस हालात और टीम की जरूरत को देखते हुए, शांत रहकर और अपने बेसिक्स पर टिककर खेलता रहा."
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Source: IOCL