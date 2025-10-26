हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
...वरना बाहर बैठा दूंगा, हर्षित राणा को क्यों मिली गौतम गंभीर की वॉर्निंग? कोच ने किया हैरतअंगेज खुलासा

Harshit Rana and Gautam Gambhir: हर्षित राणा के बचपन के कोच ने खुलासा किया है कि गौतम गंभीर ने हर्षित को चेतावनी दे दी थी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Oct 2025 06:02 PM (IST)
हर्षित राणा धीरे-धीरे टीम इंडिया के साइलेंट हीरो बनते जा रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे मैच में उन्होंने 4 विकेट झटके थे और उनका इकॉनमी रेट भी पांच से कम रहा. यहां तक कि उन्होंने दूसरे वनडे मैच में भी 24 रनों की कैमियो पारी खेल भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में मदद की थी. इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेड कोच गौतम गंभीर ने हर्षित को चेतावनी दे दी है.

हर्षित राणा के बचपन के कोच श्रवण कुमार ने बहुत बड़ा खुलासा किया है. उनके भारतीय स्क्वाड में चयन पर सवाल उठे थे. यहां तक कि जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे मैच की प्लेइंग इलेवन में अर्शदीप सिंह को बाहर कर हर्षित को अंतिम-11 में जगह दी गई, तब इस फैसले की भी जमकर आलोचना हुई थी. श्रवण कुमार ने बताया कि हर्षित अपने प्रदर्शन से आलोचकों का मुंह बंद करना चाहते थे.

हर्षित ने मुझे कॉल किया और...

टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में श्रवण कुमार ने कहा, "उन्होंने मुझे कॉल लगाया और कहा कि वो अपने प्रदर्शन से आलोचकों का मुंह बंद करना चाहते हैं. मैंने सिर्फ इतना कहा, "खुद पर भरोसा रखो.' मैं जानता हूं कि कुछ क्रिकेटर कहते हैं कि हर्षित, गंभीर के क्लोज हैं. गंभीर प्रतिभा को परखना जानते हैं, वो उन्हें सपोर्ट भी करते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "गंभीर ने बहुत सारे क्रिकेटरों को सपोर्ट किया है और उन्हीं खिलाड़ियों ने आगे चलकर बहुत अच्छा किया. यहां तक कि उन्होंने हर्षित को बुरी तरह डांटा भी था. उन्होंने हर्षित से साफ कहा, 'परफॉर्म कर, वरना बाहर बैठा दूंगा.' सामने कोई भी हो गंभीर स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हैं."

क्रिस श्रीकांत पर तीखा प्रहार

भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा की आलोचना करने वाले क्रिस श्रीकांत पर भी श्रवण कुमार ने तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा, "पहले क्रिस श्रीकांत ने इस बच्चे (हर्षित) को निशाना बनाया. रिटायरमेंट के बाद क्रिकेटरों ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया है, लेकिन उन खिलाड़ियों को टारगेट मत बनाइए, जिनका करियर अभी शुरू ही हुआ हो. उनका काम सलाह देना, डांट लगाना हो सकता है, लेकिन यूट्यूब पर व्यूज के लिए कुछ भी दावे मत करिए."

कब से भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी टी20 सीरीज? नोट कर लीजिए सभी 5 मैचों की तारीख और समय

नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 26 Oct 2025 06:02 PM (IST)
Harshit Rana INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR
