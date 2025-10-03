आखिर सगी बहन की शादी में क्यों नहीं पहुंचे अभिषेक शर्मा? कोमल ने किया अपने भाई को मिस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआखिर सगी बहन की शादी में क्यों नहीं पहुंचे अभिषेक शर्मा? कोमल ने किया अपने भाई को मिस

Abhishek Sharma Sister Wedding: भारत के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपनी बहन की शादी से दूरी बना रखी है. लेकिन इसके पीछे की वजह काफी हैरान करने वाली है. कोमल ने अभिषेक के लिए खास मैसेज दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 03 Oct 2025 04:04 PM (IST)
Abhishek Sharma Sister Komal Sharma Wedding: भारत के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषके शर्मा की बड़ी बहन कोमल शर्मा आज शुक्रवार, 3 अक्टूबर को शादी के बंधन में बंध रही हैं. अभिषेक की बहन की शादी बिजनेसमैन लविश ओबेरॉय के साथ हो रही है. लेकिन भारत के स्टार बल्लेबाज इस खास मौके पर भी शादी के फंक्शन से दूर हैं. कोमल, अभिषेक की इकलौती बहन हैं और टीम इंडिया का ये खिलाड़ी अपनी बहन की शादी में शामिल नहीं हुआ है. ऐसे में सवाल उठता है कि अभिषेक शर्मा आखिर क्यों अपनी बहन की शादी में शामिल नहीं हुए.

कहां हैं अभिषेक शर्मा?

भारत के स्टार बल्लेबाज और एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने अभिषेक शर्मा इस वक्त भी नेशनल ड्यूटी पर हैं. अभिषेक अपनी बहन की शादी छोड़कर ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ कानपुर में अनऑफिशियल वनडे मैच खेल रहे हैं. टीम इंडिया की ए टीम में खेलने के लिए अभिषेक ने अपनी सगी बहन की शादी से भी दूरी बना ली.

अभिषेक शर्मा ने क्यों छोड़ी बहन की शादी?

भारत को इस महीने 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना है, जहां टीम इंडिया को 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है. ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ अनऑफिशियल वनडे में बेहतर परफॉर्म करके अभिषेक शर्मा भारत की टी20 टीम के साथ ही वनडे के लिए भी सेलेक्ट किए जा सकते हैं. लेकिन इससे पहले अभिषेक को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भी दमदार प्रदर्शन दिखाना बाकी है.

अभिषेक शर्मा की बहन हुई इमोशनल

अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा आज शादी के बंधन में बंधेगी. कोमल, लविश के साथ पंजाबी रीति-रिवाजों से शादी करने जा रही हैं. कोमल शर्मा ने शादी के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'आज मेरी वेडिंग डेट है और आज के दिन मैं अपने भाई को काफी मिस कर रही हूं'.

Published at : 03 Oct 2025 04:04 PM (IST)
Abhishek Sharma IND VS AUS
