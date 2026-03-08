हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल 'जंग', कौन जीतेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप? जानें A टू Z डिटेल्स

आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल 'जंग', कौन जीतेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप? जानें A टू Z डिटेल्स

India vs New Zealand Final: आज 2026 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी भिड़ंत होगी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 08 Mar 2026 04:18 PM (IST)
Preferred Sources

आज 2026 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी भिड़ंत होगी. फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया फाइल में भी फेवरेट है. डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतना चाहेगी. इससे पहले 2007 में एमएस धोनी की कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीता था. फिर 2024 में रोहित शर्मा ने भारत को चैंपियन बनाया था. अब सूर्यकुमार यादव भी ऐसा करना चाहेंगे. वहीं न्यूजीलैंड की नजरें पहली बार टी20  वर्ल्ड कप का खिताब जीतने पर रहेंगी. 

भारत चौथी बार और न्यूजीलैंड दूसरी बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है. भारत इससे पहले दो बार चैंपियन बना और एक बार फाइनल में श्रीलंका से हारा था. वहीं न्यूजीलैंड एक बार ही फाइनल खेला है और उसे खिताबी मैच में हार मिली थी. अब कीवी टीम दूसरी बार फाइनल खेलने जा रही है. भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया था तो न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को पटका था. 

अपडेट जारी है...

Published at : 08 Mar 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
Cricket World Cup SURYAKUMAR YADAV INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup IND Vs NZ Final
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल 'जंग', कौन जीतेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप? जानें A टू Z डिटेल्स
आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल 'जंग', कौन जीतेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप? जानें A टू Z डिटेल्स
क्रिकेट
भारत का चैंपियन बनना तय! टीम इंडिया को चीयर करने अहमदाबाद पहुंचे एमएस धोनी
भारत का चैंपियन बनना तय! टीम इंडिया को चीयर करने अहमदाबाद पहुंचे एमएस धोनी
क्रिकेट
देशभर में टीम इंडिया की जीत की दुआ, कहीं स्पेशल आरती तो कहीं पूजा; आज फाइनल में न्यूजीलैंड से ‘जंग’
देशभर में टीम इंडिया की जीत की दुआ, आज फाइनल में न्यूजीलैंड से ‘जंग’
क्रिकेट
IND vs NZ Final:बारिश से रद्द हुआ फाइनल तो भारत और न्यूजीलैंड में कौन बनेगा चैंपियन? किसे मिलेगी ट्रॉफी? जानें नियम
बारिश से रद्द हुआ फाइनल तो भारत और न्यूजीलैंड में कौन बनेगा चैंपियन? किसे मिलेगी ट्रॉफी? जानें नियम
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: ईरान से अमेरिका और इजरायल के बीच जंग के 10 Updates | Donald Trump
Iran Israel War: ईरान का वार एलर्ट! IRGC बोली- '6 महीने तक भीषण जंग लड़ सकते हैं' | Trump | Breaking
Aage Ka Agenda: महायुद्ध में अब तक कितनी तबाही | Iran Israel War | America | Trump | Ashish Singh
Iran Israel War: Iran की Oil Refinery पर Israel ने की बारूदी बौछार.. | War Update | Donald Trump
Iran Israel War: मिडिल ईस्ट युद्ध में नया मोर्चा, लड़ाई में उतरे कुर्द | Donald Trump | War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे', सुप्रीम लीडर के सलाहकार की धमकी से भड़के ट्रंप, दिया ये जवाब
'खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे', सुप्रीम लीडर के सलाहकार की धमकी से भड़के ट्रंप, दिया ये जवाब
पंजाब
Punjab Budget 2026: पंजाब की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1 हजार रुपये, मान सरकार ने पेश किया 2.60 करोड़ का बजट
पंजाब की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1 हजार रुपये, मान सरकार ने पेश किया 2.60 करोड़ का बजट
क्रिकेट
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: क्या आज टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में होगी बारिश! जानिए मौसम का हाल
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: क्या आज टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में होगी बारिश! जानिए मौसम का हाल
इंडिया
Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन, PM मोदी ने तीन नए कॉरिडोर की रखी आधारशिला
दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन, PM मोदी ने तीन नए कॉरिडोर की रखी आधारशिला
भोजपुरी सिनेमा
'आपके बिना अधूरा हूं..' पत्नी की डेथ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुए पवन सिंह, पोस्ट शेयर कर जाहिर किया दुख
पत्नी की डेथ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुए पवन सिंह, पोस्ट शेयर कर जाहिर किया दुख
इंडिया
West Bengal: राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल मामले को लेकर एक्शन में केंद्र, गृह मंत्रालय ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से मांगी रिपोर्ट, जानें मामला
राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल मामले को लेकर एक्शन में केंद्र, गृह मंत्रालय ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से मांगी रिपोर्ट, जानें मामला
ऑटो
पाकिस्तान में अब कार चलाना हुआ महंगा, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल, जानें कितने बढ़े दाम?
पाकिस्तान में अब कार चलाना हुआ महंगा, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल
यूटिलिटी
राशन कार्ड में ई-केवाईसी कैसे करें, यहां देखें आसान तरीका; नहीं तो रुक जाएगा अनाज
राशन कार्ड में ई-केवाईसी कैसे करें, यहां देखें आसान तरीका; नहीं तो रुक जाएगा अनाज
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget