आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल 'जंग', कौन जीतेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप? जानें A टू Z डिटेल्स
India vs New Zealand Final: आज 2026 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी भिड़ंत होगी.
आज 2026 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी भिड़ंत होगी. फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया फाइल में भी फेवरेट है. डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतना चाहेगी. इससे पहले 2007 में एमएस धोनी की कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीता था. फिर 2024 में रोहित शर्मा ने भारत को चैंपियन बनाया था. अब सूर्यकुमार यादव भी ऐसा करना चाहेंगे. वहीं न्यूजीलैंड की नजरें पहली बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने पर रहेंगी.
भारत चौथी बार और न्यूजीलैंड दूसरी बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है. भारत इससे पहले दो बार चैंपियन बना और एक बार फाइनल में श्रीलंका से हारा था. वहीं न्यूजीलैंड एक बार ही फाइनल खेला है और उसे खिताबी मैच में हार मिली थी. अब कीवी टीम दूसरी बार फाइनल खेलने जा रही है. भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया था तो न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को पटका था.
