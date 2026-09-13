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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमोहसिन नकवी देंगे महिला एशिया कप चैंपियन टीम को ट्रॉफी? जानें क्या है अपडेट

मोहसिन नकवी देंगे महिला एशिया कप चैंपियन टीम को ट्रॉफी? जानें क्या है अपडेट

भारतीय पुरुष टीम ने जब पिछला एशिया कप खिताब जीता था तब एसीसी चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. क्या आज महिला एशिया कप फाइनल में भी नकवी ही ट्रॉफी देंगे? जानिए क्या है ताजा अपडेट.

Written By : शिवम |  Updated at : 13 Sep 2026 07:23 PM (IST)
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आज (13 सितंबर) दुबई में भारतीय महिला टीम और श्रीलंका महिला टीम के बीच एशिया कप 2026 का फाइनल है. भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था. पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी भी चर्चा में हैं, जिनसे भारतीय पुरुष टीम ने एशिया कप ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. इसके बाद नकवी ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए थे, जो अभी भी टीम इंडिया को नहीं दी गई. उस समय एसीसी चीफ नकवी अभी भी इसी पद पर हैं.

क्या आज भी मोहसिन नकवी चैंपियन टीम को ट्रॉफी देंगे? इस सवाल की वजह पिछला (2025) पुरुष एशिया कप है. तब भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था, लेकिन तब भारत ने नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. इस फैसले के पीछे की वजह पहलगाम हमला था,  जिसके बाद भारत-पाकिस्तान तनाव बढ़ गया. नकवी तब ट्रॉफी अपने साथ ले गए थे, अभी भी चैंपियन टीम इंडिया को वो ट्रॉफी नहीं मिली है.

नकवी तब एसीसी चीफ थे और अभी भी इसी पद पर हैं. ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि महिला एशिया कप में भी चैंपियन टीम को ट्रॉफी मोहसिन नकवी ही सौंपेंगे? अगर हां तो फिर अब अगर भारतीय टीम जीत गई तो फिर क्या होगा? हरमनप्रीत कौर नकवी से ट्रॉफी लेंगी या नहीं? जानिए इसको लेकर अभी ताजा अपडेट क्या है?

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क्या है ताजा अपडेट

भारतीय महिला टीम अगर आज श्रीलंका को हराकर महिला एशिया कप 2026 का खिताब जीत गई, तो सभी की नजरें ट्रॉफी प्रेजेंटेशन पर रहेंगी. हरमनप्रीत कौर को ट्रॉफी कौन सौंपता है. अभी जो खबर है उसके अनुसार मोहसिन नकवी मैच से पहले तक दुबई में नहीं हैं. संभावना है कि चैंपियन टीम को ट्रॉफी एसीसी के उपाध्यक्ष खलीद जरुनी सौंपेंगे.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 13 Sep 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
Indian Women Cricket Team IND Vs SL Women Women's Asia Cup Mohsin Naqvi
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