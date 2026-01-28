Scotland Announces Squad For ICC T20 World Cup 2026: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होगा. इस टूर्नामेंट से आखिरी समय पर बांग्लादेश के बाहर होने के बाद आईसीसी ने स्कॉटलैंड की टी-20 वर्ल्ड कप में एंट्री करवाई. इसके बाद स्कॉटलैंड ने सोमवार यानी 26 जनवरी को अपने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. स्कॉटलैंड ने अपनी 15 सदस्यीय टीम में अफगानिस्तान में पैदा हुए तेज गेंदबाज जैनुल्लाह इहसान को भी शामिल किया है.

स्कॉटलैंड की टीम में पाकिस्तानी मूल का अफगान खिलाड़ी

स्कॉटलैंड की टीम में जैनुल्लाह इहसान एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें पहली बार टीम में शामिल किया गया है. इस तेज गेंदबाज ने हाल ही में स्कॉटलैंड के लिए खेलने की योग्यता हासिल की थी. स्कॉटलैंड की टीम में शामिल सफयान शरीफ पाकिस्तानी मूल के हैं और उनके वीजा आवेदन की ज्यादा बारीकी से जांच की जाएगी. टॉम ब्रूस, फिनले मैक्रीथ और ओलिवर डेविडसन पिछले 12 महीनों में टी20 और वनडे टीमों में शामिल होने के बाद पहली बार विश्व कप में हिस्सा लेंगे.

Introducing your Scotland squad heading to the ICC Men's #T20WorldCup in India and Sri Lanka 🤩



➡️ https://t.co/cmtJB52phQ pic.twitter.com/2EQgZb5CdH — Cricket Scotland (@CricketScotland) January 26, 2026

टीम में शामिल 11 खिलाड़ी खेले थे पिछला वर्ल्ड कप

टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड की कप्तानी रिची बेरिंगटन करेंगे. इस टीम 11 ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो वेस्टइंडीज और अमेरिका में साल 2024 में खेले गए टी-20 वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा थे. स्कॉटलैंड ने पिछले महीने ही ओवेन डॉकिन्स को मुख्य कोच नियुक्त किया था और उनकी देख रेख में पहली बार टीम किसी बड़े टूर्नामेंट में भाग लेगी.

बांग्लादेश की जगह ग्रुप सी में शामिल होगा स्कॉटलैंड

स्कॉटलैंड ने ग्रुप सी में बांग्लादेश की जगह ली है, जिसमें इटली, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और नेपाल शामिल हैं. बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत में खेलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसके स्थान पर आईसीसी ने स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल कर लिया है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए स्कॉटलैंड की टीम: रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रॉस, ब्रैडली करी, ओलिवर डेविडसन, क्रिस ग्रीव्स, जैनुल्लाह इहसान, माइकल जोन्स, माइकल लीस्क, फिनले मैकक्रीथ, ब्रैंडन मैकमुलन, जॉर्ज मुन्सी, सफयान शरीफ, मार्क वाट, ब्रैडली व्हील.

टीम के साथ यात्रा करने वाले रिजर्व खिलाड़ी: जैस्पर डेविडसन, जैक जार्विस.

टीम के साथ यात्रा नहीं करने वाले खिलाड़ी: मैकेन्जी जोन्स, क्रिस मैकब्राइड, चार्ली टियर.