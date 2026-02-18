Who Is Yuvraj Samra: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कनाडा के युवा बल्लेबाज युवराज सामरा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाकर इतिहास रच दिया है. 19 साल के युवराज सामरा ने न्यूजीलैंड के धुरंधर गेंदबाजों की पिटाई करते हुए सिर्फ 65 गेंद में 110 रन की शानदार पारी खेली, जबकि बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने अपनी सेंचुरी महज 58 गेंद में पूरी कर ली थी. 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर जैमिसन को चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा कारनामा किया.

युवराज सामरा ने शतक लगाकर की रिकॉर्ड्स की बौछार

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अब युवराज सामरा सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने महज 19 साल और 141 दिन की उम्र में ये कारनामा किया. इतना ही नहीं अब युवराज टी20 वर्ल्ड कप में किसी भी असोसिएट प्लेयर का सबसे बड़ा स्कोर भी बना चुके हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए मैच से पहले युवराज सामरा ने कभी अर्धशतक भी नहीं बनाया था, उन्होंने अपनी पहली फिफ्टी को ही रिकॉर्ड तोड़ शतक में बदल दिया है.

पिता ने सिक्सर किंग युवराज सिंह के नाम पर रखा था नाम

युवराज सामरा का नाम पूर्व भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उनके पिता बलजीत सिंह सामरा युवराज सिंह के इतने बड़े फैन हैं कि उन्होंने अपने बेटे का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा है. युवराज सिंह से युवराज सामरा दो बार मिल चुके हैं. पहली बार साल 2019 में जब युवराज सिंह टोरंटो नेशनल्स के लिए खेल रहे थे और दूसरी बार 2025 में सुपर 60 टूर्नामेंट के दौरान मुलाकात कर चुके हैं.

पंजाब से कनाडा जा बसा था परिवार

युवराज सामरा के पिता बलजीत सिंह सामरा पंजाब से कनाडा जाकर बस गए थे, उनके बेटे युवराज सिंह सामरा का जन्म ओंटारियो प्रांत के शहर ब्रैम्पटन में हुआ. इस शहर में भारतीय मूल के निवासियों की अच्छी खासी संख्या है. बलजीत ने अपने बेटे युवराज को बेहद कम उम्र में ही क्रिकेट ट्रेनिंग दिलवानी शुरू कर दी. युवराज समरा ने टोरंटो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (टीडीसीए) और ब्रैम्पटन एंड एटोबिकोक डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग (बीईडीसीएल) में खेलने के बाद फरवरी 2025 में लिस्ट-ए मैच में कनाडा के लिए डेब्यू किया. एक महीने बाद उन्हें नीदरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में कनाडा के लिए चुना गया और इसके बाद से उन्होंने पलटकर नहीं देखा.

आईपीएल में खेलना चाहते हैं युवराज सामरा

युवराज सामरा अपने पिता के तरह खुद युवराज सिंह के बहुत बड़े फैन हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, ‘मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में खेलूं. आईपीएल में कौन नहीं खेलना चाहता? और मैं भी यही चाहता हूं’