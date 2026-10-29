कौन हैं उमा काश्वी? 15 साल की उम्र में मिला WPL कॉन्ट्रैक्ट; वैभव सूर्यवंशी से मिलती है कहानी

बुधवार को हुए विमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन में उमा काश्वी ने इतिहास रच दिया. वह WPL ऑक्शन में बिकने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं. घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वालीं उमा सिर्फ 15 साल की हैं, जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 10 लाख रुपये के उनके बेस प्राइस पर खरीदा. उनकी कहानी वैभव सूर्यवंशी से मिलती है, जो IPL में खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं.

विमेंस प्रीमियर लीग के पांचवें संस्करण के लिए ऑक्शन प्रक्रिया बुधवार को कोच्चि में पूरी हुई, जो मिनी ऑक्शन था. ऑस्ट्रेलिया की सोफी मोलिन्यूक्स इस ऑक्शन में सबसे महंगी बिकने वाली खिलाड़ी रहीं, जिन्हें यूपी वॉरियर्स ने 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा. मोलिन्यूक्स का बेस प्राइस 50 लाख रुपये था. सबसे महंगी बिकने वाली भारतीय क्रिकेटर किरण नवगिरे रहीं. उन्हें भी दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा. दिल्ली ने ही उमा काश्वी को खरीदा.

उमा काश्वी के बारे में

भारत ने 2011 में जब वनडे वर्ल्ड कप जीता था, उससे एक हफ्ते पहले उमा काश्वी का जन्म हुआ था. उमा का जन्म 9 अप्रैल, 2011 को हुआ था. वैभव सूर्यवंशी का जन्म भी 2011 में ही हुआ था, जिन्होंने 15 साल की उम्र में आईपीएल डेब्यू किया था. हालांकि वैभव को जब राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था, तब उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी. राजस्थान ने उन्हें 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा था. वह आईपीएल इतिहास में किसी टीम में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे, उमा काश्वी विमेंस प्रीमियर लीग में कॉन्ट्रैक्ट पाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं.

उमा काश्वी ने इस मामले में हरियाणा की दीया यादव का रिकॉर्ड तोड़ा, जो पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स में शामिल हुईं थी. दीया ने 16 साल की उम्र में WPL कॉन्ट्रैक्ट पाया था.

7 साल की उम्र से खेलना शुरू किया क्रिकेट

उमा काश्वी जब 7 साल की थीं, तब उन्होंने घर के पास एक क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की. वह लगातार अच्छा करती रहीं, बेहद कम उम्र में उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली. अब 15 साल की उम्र में विमेंस प्रीमियर लीग में जगह बना ली है, जहां अपने प्रदर्शन के दम पर वह नेशनल टीम में भी जगह बना सकती हैं. वैभव सूर्यवंशी की कहानी भी थोड़ी ऐसी ही है, वह भी आईपीएल डेब्यू से पहले सिर्फ अपनी उम्र को लेकर ही चर्चा में थे. उन्होंने प्रदर्शन के दम पर नेशनल टीम में जगह बना ली.

उमा काश्वी घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक के लिए खेलती हैं, वह ऑलराउंडर हैं. दाएं हाथ की बल्लेबाज उमा ऑफ स्पिन गेंदबाजी करती हैं. विमेंस अंडर-15 टूर्नामेंट में उन्होंने 516 रन बनाए थे, जिसके बाद उनके नाम की चर्चाएं होने लगी थी. वह कर्नाटक की अंडर-15 टीम की कप्तान रहीं. उन्होंने बेंगलुरु ब्लास्टर्स के लिए महारानी ट्रॉफी में कप्तानी की.

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