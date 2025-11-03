हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर

कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर

Team India Head Coach Amol Muzumdar: भारत ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में वीमेंस वर्ल्ड कप जीत लिया है. हरमनप्रीत ने टीम इंडिया की जीत के बाद हेड कोच अमोल मजूमदार के पैर छुए.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 03 Nov 2025 10:41 AM (IST)
Preferred Sources

Harmanpreet Kaur Touched Coach Feet: भारत ने वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 का टाइटल हासिल कर लिया है. टीम इंडिया ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में महिला विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है. टीम इंडिया की इस जीत का क्रेडिट हेड कोच अमोल मजूमदार को भी दिया जा सकता है. अमोल मजूमदार वो शख्स हैं, जिन्होंने भारतीय टीम का साथ हर उस परिस्थिति में दिया, जब टीम इंडिया लड़खड़ाई. अमोल मजूमदार खुद कभी टीम इंडिया की जर्सी में नहीं खेल पाए, लेकिन आज उन्होंने भारतीय महिला टीम को वर्ल्ड कप जिताकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया है.

कौन हैं हेड कोच अमोल मजूमदार?

अमोल मजूमदार उस दौर के खिलाड़ी हैं, जब टीम इंडिया में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल थे. लेकिन मजूमदार को कभी भी भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका नहीं मिला. अमोल मजूमदार ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 171 मैच खेले, जिनमें 11,167 रन बनाए. अमोल ने अपने क्रिकेटिंग करियर में फर्स्ट क्लास मैच में 30 शतक भी जड़े. लेकिन इस खिलाड़ी को कभी भी भारत के लिए एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया.

पिता की एक सलाह बनी पत्थर की लकीर

अमोल मजूमदार ने 1993 से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू किया था और 2002 तक वे टीम इंडिया में सेलेक्शन पाने के लिए लड़ते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली. अमोल मजूमदार काफी निराश हो गए थे, तब उनके पिता अनिल मजूमदार ने एक बात कही थी, 'खेल छोड़ना नहीं, तेरे अंदर अभी भी क्रिकेट बाकी है'. पिता की इस बात ने अमोल मजूमदार के सोचने का तरीका बदल दिया.

टीम इंडिया के कोच बने अमोल मजूमदार

अमोल मजूमदार ने 2014 में क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. सचिन तेंदुलकर ने भी बताया था कि अमोल उनसे कहते थे कि 'मैं भारत के लिए कभी नहीं खेल पाया, ये एक कमी रह गई'. अमोल मजूमदार ने 2006 में मुबंई के लिए रणजी ट्रॉफी जीती. अमोल इतने साल लगातार क्रिकेट से जुड़े रहे और इस वक्त में उन्होंने नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के साथ काम किया. 2003 में अमोल मजूमदार भारत की महिला क्रिकेट टीम के साथ जुड़े और अब टीम इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है.

यह भी पढ़ें

विश्व चैंपियन बनने के बाद हरमनप्रीत से लेकर दीप्ति शर्मा तक, किसने क्या कहा, पढ़िए टीम के हर सदस्य का बयान

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Read
Published at : 03 Nov 2025 10:41 AM (IST)
Tags :
Amol Muzumdar Women World Cup HARMANPREET KAUR World Cup Final
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो
'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो
विश्व
Women World Cup 2025: 'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
इंडिया
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
Advertisement

वीडियोज

इंस्टा के अजनबी से बीवी की आशिकी
पटना की सड़कों पर नजर आए PM Modi, उमड़ी भारी भीड़
अनंत की गिरफ्तारी, किस पर पड़ेगी भारी ?
'लहठी' का केंद्र बदहाल! चूड़ी कारीगरों ने सुनाया बर्बादी का पूरा दर्द!
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi की 'छपाछप' सियासत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो
'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो
विश्व
Women World Cup 2025: 'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी विवाद फिर बढ़ा, महिला ने लगाए धमकी देने का आरोप
इंडिया
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
टेलीविजन
अशनूर कौर के साथ अभिषेक बजाज की बॉन्डिंग पर एक्टर की Ex वाइफ ने साधा निशाना, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
अश्नूर संग अभिषेक की बढ़ती बॉन्डिंग पर एक्स वाइफ ने कसा तंज, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
हेल्थ
बच्चे को हद से ज्यादा पसीना आए तो न करें इग्नोर, ये छोटा सा लक्षण हो सकता है बड़ी बीमारी का संकेत
बच्चे को हद से ज्यादा पसीना आए तो न करें इग्नोर, ये छोटा सा लक्षण हो सकता है बड़ी बीमारी का संकेत
जनरल नॉलेज
मतदाता स्याही का चुनावी कनेक्शन, कब से हो रहा इसका इस्तेमाल; जानें इंडेलिबल इंक की पूरी कहानी
मतदाता स्याही का चुनावी कनेक्शन, कब से हो रहा इसका इस्तेमाल; जानें इंडेलिबल इंक की पूरी कहानी
ट्रैवल
Best places for Travel: 30 हजार सैलरी वाले सिर्फ 5000 में घूम सकते हैं ये जगहें, दिल लूट लेगा हर पॉइंट
30 हजार सैलरी वाले सिर्फ 5000 में घूम सकते हैं ये जगहें, दिल लूट लेगा हर पॉइंट
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget