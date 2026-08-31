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दुनिया की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर कौन? टॉप पर भारतीय नहीं

दुनिया में सबसे अमीर महिला क्रिकेटर कोई भारतीय नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी हैं. वहीं सबसे अमीर भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम आपको चौंका सकता है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 31 Aug 2026 02:41 PM (IST)
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महिला क्रिकेट का दायरा पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है. खिलाड़ियों की कमाई में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है. अब महिला क्रिकेटर सिर्फ मैदान पर प्रदर्शन से ही नहीं, बल्कि लीग, ब्रांड एंडोर्समेंट और मीडिया से भी अच्छी कमाई कर रही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर कौन हैं? 2026 की इस लिस्ट में टॉप पर कोई भारतीय नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज ऑलराउंडर एलिस पेरी हैं. उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 120 करोड़ रुपये बताई गई है.

एलिस पेरी सबसे अमीर महिला क्रिकेटर

एलिस पेरी इस लिस्ट में 120 करोड़ रुपये की अनुमानित नेटवर्थ के साथ पहले नंबर पर हैं. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में उनकी पहचान सिर्फ एक शानदार खिलाड़ी के तौर पर नहीं है, बल्कि वह एक मजबूत ब्रांड भी बन चुकी हैं. उनकी कमाई के कई जरिए हैं. इसमें ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, WBBL में सिडनी सिक्सर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रांड एंडोर्समेंट और स्पीकिंग असाइनमेंट शामिल हैं. वह एडिडास और कॉमनवेल्थ बैंक जैसे ब्रांड्स से भी जुड़ी रही हैं.

दूसरे नंबर पर भी ऑस्ट्रेलियाई

लिस्ट में दूसरे नंबर पर भी ऑस्ट्रेलिया की ही खिलाड़ी हैं. पूर्व कप्तान मेग लैनिंग की अनुमानित नेटवर्थ करीब 75 करोड़ रुपये बताई गई है. लैनिंग ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी कमाई के रास्ते बनाए रखे हैं. उनके इनकम सोर्स में क्रिकेट लीग, द हंड्रेड, ब्रांड एंडोर्समेंट, ब्रॉडकास्टिंग और कंसल्टिंग जैसे काम शामिल हैं.

सबसे अमीर भारतीय कौन?

भारतीय महिला क्रिकेटरों की बात करें तो पूर्व कप्तान मिताली राज इस लिस्ट में सबसे आगे हैं. उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 43 करोड़ रुपये है और वह पूरी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. मिताली की कमाई में लंबे क्रिकेट करियर के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट, फिल्म से जुड़ी कमाई, कमेंट्री और मीडिया अपीयरेंस जैसे जरिए शामिल हैं. मिताली के बाद स्मृति मंधाना का नंबर आता है. उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 35 करोड़ रुपये है. WPL कॉन्ट्रैक्ट, BCCI कॉन्ट्रैक्ट, ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया से जुड़ी कमाई उनकी आय के प्रमुख स्रोत हैं. 

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टॉप 5 में तीन भारतीय

इस लिस्ट की खास बात यह है कि टॉप 5 में तीन भारतीय महिला क्रिकेटर शामिल हैं. मिताली राज तीसरे, स्मृति मंधाना चौथे और हरमनप्रीत कौर पांचवें नंबर पर हैं. हरमनप्रीत कौर की अनुमानित नेटवर्थ करीब 26 करोड़ रुपये है. उनके कमाई के स्रोतों में WPL, BCCI कॉन्ट्रैक्ट, ब्रांड एंडोर्समेंट और विदेशी फ्रेंचाइजी क्रिकेट शामिल हैं.  यानी महिला क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ियों की कमाई तेजी से बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल दुनिया की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर का ताज ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी के सिर है.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 31 Aug 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
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