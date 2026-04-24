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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ या न्यू गर्लफ्रेंड, नताशा और माहिका शर्मा में कौन ज्यादा अमीर?

हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ या न्यू गर्लफ्रेंड, नताशा और माहिका शर्मा में कौन ज्यादा अमीर?

Who is More Rich Natasa Stankovic or Mahieka Sharma: हार्दिक पांड्या की एक्स-वाइफ नताशा स्टेनकोविक और उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा में कौन ज्यादा अमीर है?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 Apr 2026 05:40 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अक्सर अपने लाइफस्टाइल और रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में रहते हैं. हार्दिक अभी लोकप्रिय मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं. दोनों एकसाथ घूमते नजर आते हैं, एकसाथ तस्वीर साझा करते रहते हैं. इससे पहले हार्दिक सर्बियाई मॉडल और अभिनेत्री नताशा स्टेनकोविक के साथ रिलेशन में थे. दोनों ने शादी भी की, लेकिन जुलाई 2024 में दोनों ने अलग होने की पुष्टि की थी.

नताशा स्टेनकोविक से अलग होने के काफी समय बाद अक्टूबर 2025 में हार्दिक पांड्या ने माहिका शर्मा के साथ रिलेशनशिप में होने की पुष्टि की. मगर क्या आपने कभी सोचा है कि हार्दिक के जीवन में आई इन दोनों महिलाओं में कौन ज्यादा अमीर है?

माहिका या नताशा, कौन ज्यादा अमीर?

नताशा स्टेनकोविक पेशे से एक मॉडल, डांसर और एक्ट्रेस हैं. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार उनकी नेटवर्थ करीब 20 करोड़ रुपये है. नताशा की कमाई का मुख्य स्रोत ब्रांड एंडोर्समेंट यानी ब्रांडस का प्रमोशन करना, सोशल मीडिया के जरिए, म्यूजिक वीडियोज और रिएलिटी टीवी शोज में भी आ चुकी हैं.

दूसरी ओर माहिका शर्मा भी पेशे से मॉडल हैं. उनकी नेटवर्थ करीब 3-3.5 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. माहिका ने मॉडलिंग इंडस्ट्री में अच्छी खासी पहचान बनाई है और वे मनीष मल्होत्रा और अनीता डोंगरे जैसे भारत के नामी डिजाइनर्स के साथ काम कर चुकी हैं. वो मॉडलिंग से कमाती हैं, इसके अलावा म्यूजिक वीडियोज में एक्टिंग और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाई करती हैं.

हार्दिक के बेटे का नाम अगस्त्य

हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक का एक बेटा भी है, जिसका नाम अगस्त्य है. उसका जन्म जुलाई 2020 में हुआ था. उससे कुछ महीने पहले ही हार्दिक और नताशा ने 2020 में सगाई की थी. हालांकि उनकी शादी उसके करीब 3 साल बाद फरवरी 2023 में हुई थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 24 Apr 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
Hardik Pandya Girlfriend Natasa Stankovic HARDIK PANDYA Mahieka Sharma
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