प्रशांत वीर अब आईपीएल में धूम मचाने को तैयार हैं, उन्हें ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ 20 लाख रुपये की बड़ी रकम के साथ खरीदा. अनकैप्ड प्लेयर प्रशांत का ऑक्शन में बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख रुपये था, लेकिन यूपी टी20 लीग में उनके प्रदर्शन को देखते हुए सनराइजर्स हैदराबाद और सीएसके में टक्कर देखने को मिली.

कौन हैं CSK में शामिल हुए प्रशांत वीर

चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हुए प्रशांत का जन्म 24 नवंबर, 2024 को उत्तर प्रदेश के अमेठी में हुआ था. 20 वर्षीय प्रशांत ऑलराउंडर प्लेयर हैं. वह बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं.

प्रशांत वीर ने यूपी टी20 लीग में नोएडा सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए अपनी पहचान बनाई. ऑलराउंडर खिलाड़ी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी शानदार प्रदर्शन किया. रवींद्र जडेजा के जाने के बाद सीएसके को इसी तरह के खिलाड़ी की तलाश थी.

प्रशांत वीर ने 9 टी20 मैचों की 7 पारियों में 112 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 167.16 का रहा. 9 टी20 में वह 12 विकेट ले चुके हैं. उन्होंने 8 दिसंबर को खेले अपने अंतिम मैच में बिहार के खिलाफ नाबाद 40 रन बनाए थे और 1 विकेट चटकाया था.

SMAT में किया शानदार प्रदर्शन

प्रशांत वीर ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में खेले 7 मैचों में 9 विकेट चटकाए, और 170 की स्ट्राइक रेट से 192 भी बनाए. गेंदबाजी में उनका इकॉनमी 6.76 का रहा.

चेन्नई सुपर किंग्स ने सिर्फ प्रशांत वीर के लिए ही नहीं, बल्कि कार्तिक शर्मा के लिए भी बड़ी रकम खर्च की. कार्तिक का भी प्रशांत की तरफ बेस प्राइस 30 लाख रुपये था. चेन्नई ने उन्हें भी 14 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा. कार्तिक को भी हैदराबाद खरीदना चाहती थी, लेकिन पर्स बैलेंस को ध्यान में रखते हुए उन्हें पीछे हटना पड़ा. हैदराबाद कार्तिक के लिए 14 करोड़ तक पहुंच गई थी.

कार्तिक और प्रशांत वीर से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में सबसे पहला खिलाड़ी अकील होसेन के रूप में खरीदा. सीएसके ने इस कैप्ड विदेशी खिलाड़ी को उनके बेस प्राइस (2 करोड़ रुपये) पर खरीदा.