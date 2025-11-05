कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन

Pakistan Richest Female Cricketer: पूर्व क्रिकेटर सना मीर (Sana Mir) पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर हैं. सना मीर ने पाकिस्तानी टीम के लिए करीब 15 साल कप्तानी की है. वीमेंस क्रिकेट में इस पाकिस्तानी खिलाड़ी का काफी नाम है. सना ने इंटरनेशनल क्रिकेट से साल 2020 में संन्यास ले लिया. क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद सना मीर कमेंटेटर और रिप्रेंसटर की भूमिका निभा रही हैं. पाकिस्तान के लिए इतने साल खेलते-खेलते सना मीर पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं.

कितनी सपंत्ति की मालकिन हैं सना मीर?

पाकिस्तान की पूर्व क्रिकेटर सना मीर आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर्स 2024 में इस टूर्नामेंट की ब्रांड एंबेसडर भी बनाई गई थीं. वर्ल्ड क्रिकेट में भी सना मीर का काफी नाम है. सना मीर 1.2 मिलियन डॉलर की मालकिन हैं. भारतीय करेंसी में ये अमाउंट 10.65 करोड़ रुपये के करीब है. वहीं पाकिस्तानी करेंसी में ये अमाउंट 33.71 करोड़ पाकिस्तानी रुपया है.

सना मीर का क्रिकेटिंग करियर

अपने वनडे करियर में पाकिस्तान की खिलाड़ी ने 120 मैच खेले हैं, जिसमें सना ने 151 विकेट चटकाए हैं.

पाकिस्तान की पूर्व खिलाड़ी सना मीर ने टी20 इंटरनेशनल करियर की शुरुआत मई 2009 में की थी. वहीं अक्टूबर 2019 में सना ने बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला. सना मीर अपने टी20 करियर में 106 मैचों में 89 विकेट चटका चुकी हैं. सना मीर ने वनडे में 120 मैचों की 110 पारियों में 17.91 की औसत से 1,630 रन बनाए हैं. वहीं 106 टी20 मैचों की 81 पारियों में 802 रन बनाए हैं. सना ने अपने बैटिंग करियर में तीन अर्धशतक लगाए हैं.

