टेस्ट, टी20 और वनडे में कौन है नंबर-1 ऑलराउंडर? ICC की ताजा रैंकिंग देख उड़ जाएंगे होश

ICC No-1 Allrounder Rankings in Test, Oneday or T20Is: ICC समय-समय पर खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी करती रहती है, जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर आधारित होती है. ICC की अक्टूबर 2025 की ताजा रैंकिंग चौंकाने वाली है, जिसमें तीनों फॉर्मेट के नंबर-1 ऑलराउंडर अलग-अलग खिलाड़ी हैं. टेस्ट में भारत के दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा नंबर-1 ऑलराउंडर हैं, जबकि वनडे और टी20 इंटरनेशनल में अन्य देश के खिलाड़ी मौजूद हैं.

टेस्ट क्रिकेट में नंबर-1 ऑलराउंडर

ICC टेस्ट ऑलराउंडर की रैंकिंग में भारत के दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का जलवा बरकरार है. वह लंबे समय से टेस्ट क्रिकेट में नंबर-1 ऑलराउंडर के स्थान पर मौजूद हैं. अक्टूबर 2025 की ताजा ICC रैंकिंग में जडेजा 430 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं. जडेजा ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया है, जिसकी बदौलत लंबे समय से उनकी नंबर-1 ऑलराउंडर की रैंकिंग बरकरार है. वहीं जडेजा के बाद रैकिंग में दूसरे नंबर पर बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज और तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स मौजूद हैं.

वनडे क्रिकेट में नंबर-1 ऑलराउंडर

ICC वनडे ऑलराउंडर की रैंकिंग में जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने कमाल कर दिया है. सिकंदर ने 39 साल की उम्र में अपने करियर में पहली बार नंबर-1 ऑलराउंडर की रैंकिंग हासिल की. अक्टूबर 2025 की ताजा ICC रैंकिंग में सिकंदर 302 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ पहले नंबर आ गए हैं. उन्होंने अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह ओमरजाई को पीछे छोड़ा है. अब ओमरजाई रैंकिंग में दूसरे नंबर हैं और अफगानिस्तान के एक और अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी रैंकिंग में तीसरे नंबर पर हैं.

टी20 इंटरनेशनल में नंबर-1 ऑलराउंडर

ICC की टी20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर की रैंकिंग में पाकिस्तान के सैम अयूब पहले नंबर पर हैं. अक्टूबर 2025 की ताजा ICC रैंकिंग में अयूब ने 241 रेटिंग प्वाइंट्स हासिल किया है और उन्होंने भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ा है. अब हार्दिक रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं. वहीं तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान के अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी हैं.