टीम इंडिया का अगला विराट कोहली कौन? इरफान पठान ने किसका नाम लिया; जानकर चौंक जाएंगे

भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान का मानना है कि शुभमन गिल टीम इंडिया के अगले विराट कोहली बन सकते हैं. गिल अभी भारत की टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं, और उन्हें टीम इंडिया के अगले सुपरस्टार खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है. वो टेस्ट फॉर्मेट में नंबर-4 की जगह ले चुके हैं, जिसपर विराट कोहली खेला करते थे.

इरफान पठान ने बताया कैसे विराट कोहली को उनके करियर के शुरुआती दिनों में सचिन तेंदुलकर से जोड़ा जाता था. उसी तरह अब शुभमन गिल को विराट कोहली से जोड़ा जा रहा है.

इरफान पठान ने कहा, "गिल बहुत प्रतिभावान हैं. तुलनाएं हमेशा होती रहेंगी. विराट की तुलना सचिन से की जाती थी, जिन्होंने 25-30 हजार रन बना लिए हैं. मुझे लगता है कि गिल ऐसा करने की क्षमता रखते हैं. वो कई तरह के शॉट्स लगा सकते हैं. उन्हें बतौर क्रिकेटर जितनी ज्यादा जिम्मेदारी और चुनौतियां मिलेंगी, वो एक क्रिकेटर के तौर पर बेहतर होते जाएंगे. मैंने देखा है, वो क्रिकेट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं."

भारतीय ऑलराउंडर से पहले इंग्लैंड के दिग्गज स्पिनर मोंटी पनेसर ने संदेह जताया था कि शुभमन गिल शायद ही टीम इंडिया में कभी विराट कोहली की जगह ले पाएंगे. दूसरी ओर कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल का कहना था कि कप्तान बनने के बाद भी उनकी रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ बॉन्डिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

इरफान पठान का यह बयान ऐसे समय में आया जब, जब वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान होते हुए भी शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के भारतीय स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है. गिल टी20 टीम के उपकप्तान होते हुए भी वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर हो गए हैं.

