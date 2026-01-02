हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टीम इंडिया का अगला विराट कोहली कौन? इरफान पठान ने किसका नाम लिया; जानकर चौंक जाएंगे

टीम इंडिया का अगला विराट कोहली कौन? इरफान पठान ने किसका नाम लिया; जानकर चौंक जाएंगे

Shubman Gill Virat Kohli: शुभमन गिल भारतीय वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान हैं. इरफान पठान ने उन्हें और विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 Jan 2026 08:20 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान का मानना है कि शुभमन गिल टीम इंडिया के अगले विराट कोहली बन सकते हैं. गिल अभी भारत की टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं, और उन्हें टीम इंडिया के अगले सुपरस्टार खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है. वो टेस्ट फॉर्मेट में नंबर-4 की जगह ले चुके हैं, जिसपर विराट कोहली खेला करते थे.

इरफान पठान ने बताया कैसे विराट कोहली को उनके करियर के शुरुआती दिनों में सचिन तेंदुलकर से जोड़ा जाता था. उसी तरह अब शुभमन गिल को विराट कोहली से जोड़ा जा रहा है.

इरफान पठान ने कहा, "गिल बहुत प्रतिभावान हैं. तुलनाएं हमेशा होती रहेंगी. विराट की तुलना सचिन से की जाती थी, जिन्होंने 25-30 हजार रन बना लिए हैं. मुझे लगता है कि गिल ऐसा करने की क्षमता रखते हैं. वो कई तरह के शॉट्स लगा सकते हैं. उन्हें बतौर क्रिकेटर जितनी ज्यादा जिम्मेदारी और चुनौतियां मिलेंगी, वो एक क्रिकेटर के तौर पर बेहतर होते जाएंगे. मैंने देखा है, वो क्रिकेट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं."

भारतीय ऑलराउंडर से पहले इंग्लैंड के दिग्गज स्पिनर मोंटी पनेसर ने संदेह जताया था कि शुभमन गिल शायद ही टीम इंडिया में कभी विराट कोहली की जगह ले पाएंगे. दूसरी ओर कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल का कहना था कि कप्तान बनने के बाद भी उनकी रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ बॉन्डिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

इरफान पठान का यह बयान ऐसे समय में आया जब, जब वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान होते हुए भी शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के भारतीय स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है. गिल टी20 टीम के उपकप्तान होते हुए भी वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर हो गए हैं.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 02 Jan 2026 08:20 PM (IST)
Irfan Pathan VIRAT KOHLI SHUBMAN GILL
