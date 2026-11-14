कौन हैं मोहित उलवा? U19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के जबड़े से छीनी जीत

मोहित उलवा ने अंडर-19 एशिया कप फाइनल में 49 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली, जिसके दम पर भारत लगभग हार चुके मैच को 1 विकेट से जीत गया. पाकिस्तान से मिले 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय ओपनर्स लक्ष्या रैचंदानी (80) और आर्यवीर सहवाग (58) ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन मिडिल आर्डर बल्लेबाजों के फ्लॉप रहने से भारत हारने की स्थिति में पहुंच गया था. 8वां विकेट जब गिरा तब स्कोर 252 था. तब मोहित और मनल चौहान के बीच 57 रनों की अहम साझेदारी हुई. इस जोड़ी के टूटने के बाद भारत एक बार फिर दबाव में था, जहां से मोहित ने जीत तक पहुंचाया.

मोहित उलवा अपनी बल्लेबाजी के कारण सुर्खियों में हैं, लेकिन वह तो तेज गेंदबाज हैं. हालांकि जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तब वह तेज गेंदबाज नहीं बनना चाहते थे. वह ऑफ स्पिनर का अभ्यास करते थे. कोच महेंद्र सिंह चौहान ने उनकी शारीरिक बनावट और कौशन को देखते हुए तेज गेंदबाज बनने की सलाह दी. इसके बाद वह दाएं हाथ के मीडियम पेसर के रूप में खेलने लगे. सौराष्ट्र के एज ग्रुप क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के आधार पर उन्होंने भारत की अंडर-19 टीम में जगह पाई.

RPF में तैनात हैं पिता

मोहित उलवा का जन्म 30 नवंबर, 2007 को सुरेंदर नगर में हुआ था. मोहित ने अपने गांव में टेनिस बॉल से खेलते हुए क्रिकेट की शुरुआत की थी. उनके पिता ने उनकी लगन और प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रोफेशन क्रिकेट एकेडमी में जाने के लिए प्रोत्साहित किया. फिर वह जामनगर के प्रसिद्ध क्रिकेट बंगला पहुंचे, जहां उन्हें महेंद्र सिंह चौहान ने कोचिंग दी. बता दें कि वह भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के भी कोच रहे हैं.

फाइनल के बाद क्या बोले मोहित

मोहित उलवा को अंडर-19 एशिया कप फाइनल में 49 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला. मोहित ने कहा, "मुझे बस खुद पर भरोसा था. मुझे भगवान पर भरोसा था. एक गेंदबाज के तौर पर एशिया कप मेरे लिए कुछ खास नहीं रहा था. लेकिन मुझे खुद पर यकीन है कि मैं एक ऑलराउंडर हूं. हालाँकि, अब तक मुझे इसे साबित करने का मौका नहीं मिला था. लेकिन मुझे खुद पर पूरा भरोसा था कि मैं यह कर दिखाऊंगा. मुझे मनल के सपोर्ट की जरूरत थी. उन्होंने जिस तरह से मेरे आने से पहले मोमेंटम सेट किया, वह शानदार था. मुझे बस मैदान पर जाकर अपना काम करना था."

फाइनल ओवर के दबाव के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, "मुझे पता था कि मैं एक चौका लगाकर मैच खत्म कर दूंगा. मुझे भगवान पर भरोसा था. मुझे पता था कि आज का दिन मेरा है और मैं ही मैच खत्म करूंगा. मुझे हमेशा यकीन रहता है कि आखिर में मैं ही यह कर दिखाऊंगा."

यह भी पढ़ें- 54 छक्के-चौके, 361 रन... आर्यवीर सहवाग ने जीता POTT अवार्ड, U19 एशिया कप में ऐसा रहा रिकॉर्ड