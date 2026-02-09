Who is Imran Khwaja, IND vs PAK News: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर अनिश्चितता का दौर जारी है. अब तक आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं हो सका है कि क्या टूर्नामेंट में दोनों के बीच मुकाबला खेला जाएगा या नहीं. हालांकि मैच को लेकर पर्दे के पीछे गहरी बातचीत जारी है. इसी बीच इमरान ख्वाजा नाम के एक शख्स का नाम खूब सुर्खियां बटोर रहा है. कहा जा रहा है कि इमरान ख्वाजा के ऊपर भारत-पाक का मुकाबला करवाने की लगभग पूरी जिम्मेदारी है. तो आइए जानते हैं कि आखिरी यह शख्स कौन है.

तो आपको बता दें कि इमरान ख्वाजा कोई और नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के डिप्टी चेयरमैन हैं. इसके अलावा वह सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी हैं. 64 वर्षीय इरान ख्वाजा पेशे से एक वकील हैं. वह तकरीबन 2008 से आईसीसी का आंतरिक कामकाज देख रहे हैं. इमरान को क्रिकेट के किसी भी मसले में मध्यस्थता के लिए काफी अहम माना जाता है. वह बगैर शोर-शराबे के मामले सुलझाने की काबीलितय रखते हैं.

भारत-पाकिस्तान मैच को बचाने की जिम्मेदारी

एक तरह से आप कह सकते हैं कि आईसीसी ने इमरान ख्वाजा को टी20 वर्ल्ड कप का मैच करवाने की पूरी जिम्मेदारी सौंपी दी है, जिसमें पाकिस्तान को मनाना भी शामिल है. इमरान ने भारत-पाकिस्तान जैसे बड़े क्रिकेट बोर्ड के साथ-साथ एसोसिएट नेशन का भरोसा भी जीता है. ऐसे में वह इस भारत-पाकिस्तान मैच का मसला सुलझाने में काफी अहम इंसान नजर आते हैं.

2017 में बने आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन

इमरान ख्वाजा 2017 से आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन की भूमिका निभा रहे हैं. 2020 में जब आईसीसी के तत्कालीन अध्यक्ष शशांक मनोहर ने इस्तीफा दिया था, उस वक्त इमरान ने अंतरिम अध्यक्ष का किरदार अदा किया था. यह वो दौर था कि जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही थी.

भारत-पाकिस्तान मैच पर क्या निकलता है हल

देखना दिलचस्प होगा कि भारत-पाकिस्तान मैच पर क्या हल निकलता है. क्या इमरान ख्वाजा पाकिस्तान को मनाकर महा मुकाबला करवा सकते हैं या नहीं.