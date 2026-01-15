हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकौन हैं स्विंग के 'किंग' हेनिल पटेल, U19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में लिए 5 विकेट; जानिए उनके बारे में सबकुछ

Who is Henil Patel: हेनिल पटेल ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में यूएसए के खिलाफ 5 विकेट लिए. उनकी शानदार गेंदबाजी के चलते ही भारत को जीत के लिए सिर्फ 108 रनों का लक्ष्य मिला.

By : शिवम | Updated at : 15 Jan 2026 04:30 PM (IST)
अंडर-19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में हेनिल पटेल ने अपनी गेंदबाजी से अमेरिकी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया. वह शुरुआत से यूएसए के बल्लेबाजों पर हावी रहे, नियमित अंतराल पर विकेट लेते रहे. उन्होंने पारी में कुल 5 विकेट चटकाए, इसने यूएसए को 107 रनों पर रोक दिया. भारत को जीत के लिए सिर्फ 108 रन का लक्ष्य मिला.

कौन हैं हेनिल पटेल?

हेनिल पटेल का जन्म 28 फरवरी, 2007 को गुजरात के वलसाड में हुआ था. 18 वर्षीय हेनिल भारतीय अंडर-19 टीम में मुख्य गेंदबाज हैं. वह गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने के लिए जाने जाते हैं, सटीक लाइन लेंथ उनकी गेंदबाजी को बेहतरीन बनाती है. उन्होंने यूथ टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन किया था, उनका डोमेस्टिक में भी शानदार प्रदर्शन रहा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई यूथ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह पक्की की.

हेनिल पटेल ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ एक टेस्ट की दो पारियों में 6 विकेट लिए थे. इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ 2 टेस्ट की 4 पारियों में उन्होंने 4 विकेट लिए. उन्होंने अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 2 विकेट लिए थे, हालांकि वो मैच भारत हार गया था. डोमेस्टिक में वह गुजरात अंडर-19 टीम के लिए खेलते हैं.

U19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में छाए हेनिल पटेल

यूएसए अंडर-19 के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में हेनिल पटेल ने 7 ओवर डाले, जिसमें मात्र 16 रन देकर 5 विकेट चटकाए. उन्होंने अमरिंदर गिल (1) के रूप में पारी का पहला विकेट लिया. इसके बाद उन्होंने अर्जुन महेश, कप्तान उत्कर्ष श्रीवास्तव, अमोग रेड्डी, सब्रीश प्रसाद और रिषभ राज को आउट किया.

अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ग्रुप बी में शामिल है. इसमें अमेरिका के साथ न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीम है. भारत का अगला मैच 17 जनवरी को बांग्लादेश और तीसरा मैच 23 जनवरी को न्यूजीलैंड के साथ है.

India U19 Team IND Vs USA U19 WORLD CUP U19 World Cup 2026 Henil Patel
