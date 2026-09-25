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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएशियन गेम्स: कौन हैं गुलवीर सिंह, जिन्होंने 10,000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीतकर रचा इतिहास

एशियन गेम्स: कौन हैं गुलवीर सिंह, जिन्होंने 10,000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीतकर रचा इतिहास

गुलवीर सिंह ने एशियन गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. उन्होंने पुरुषों की 10,000 मीटर स्पर्धा के फाइनल में 28:29.38 का समय निकालकर पदक जीता. जानिए उनके बारे में.

Written By : शिवम |  Updated at : 25 Sep 2026 07:09 PM (IST)
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एथलीट गुलवीर सिंह ने एशियन गेम्स 2026 में पुरुषों की 10,000 मीटर स्पर्धा के फाइनल में 28:29.38 का समय निकालकर सिल्वर मेडल जीत लिया है. 28 वर्षीय गुलवीर उत्तर प्रदेश के अतरौली गांव के रहने वाले हैं. पिछले संस्करण में उन्होंने इसी स्पर्धा में ब्रॉन्ज़ जीता था.

गुलवीर सिंह का जन्म 1 जून, 1988 को किसान परिवार में हुआ था. गुलवीर स्पोर्ट्स कोटे से भारतीय सेना में भर्ती हुए थे. सेना की ‘ग्रेनेडियर्स’ रेजीमेंट में पोस्टिंग हुई, फिर वह जूनियर कमिशंड ऑफिसर पद पर पहुंचे. ‘आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट’ में वह ‘भारतीय खेल प्राधिकरण’ के राष्ट्रीय शिविर का हिस्सा बने. प्रोफेशनल रनिंग के बारे में उन्होंने यहीं से जानना शुरू किया, बारीकियों को समझा.

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पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह 28:29.38 के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहे. बहरीन के बिरहानु बालेव ने इस स्पर्धा में गोल्ड जीता, उनका समय 28:27.51 था. अल्बर्ट किप्टू 28:34.38 के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जिन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता.

इसी साल हुए ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स में गुलवीर ने 10,000 मीटर स्पर्धा में सिल्वर मेडल और 5,000 मीटर स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स में पिछले 2 साल से वह शानदार प्रदर्शन के दम पर अपनी खास पहचान बना चुके हैं. एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 में उन्होंने 5 और 10 हजार मीटर स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीते थे.

भारत ने अभी तक जीते कुल 23 मेडल

गुलवीर सिंह ने भारत को एशियन गेम्स 2026 में 22वां मेडल जिताया, उनके बाद 23वां मेडल भी एथलेटिक्स में आया. Baranica Elangovan ने विमेंस पोल वॉल्ट में ब्रॉन्ज़ जीता. भारत ने अभी तक 2 गोल्ड मेडल जीते हैं. पहला गोल्ड भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दिलाया. दूसरा गोल्ड आज ही कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने शूटिंग में जीता. भारत ने अभी तक 9 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज़ मेडल जीते हैं.

एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम 28 सितंबर से अपने अभियान की शुरुआत करेगी. श्रेयस अय्यर एंड टीम क्वार्टर-फाइनल में किसके साथ भिड़ेगी, इसका फैसला शनिवार को हो जाएगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 25 Sep 2026 06:41 PM (IST)
Tags :
Asian Games 2026
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