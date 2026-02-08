Dipendra Singh Airee Profile: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला दिन बहुत रोमांचक साबित हुआ. दूसरे दिन इंग्लैंड और नेपाल का मैच रोमांच से भरपूर रहा. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 184 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. जवाब में नेपाल की टीम बैटिंग करने आई तो दीपेन्द्र सिंह एरी पर सबकी नजरें जा टिकीं. दीपेन्द्र ने ऐसी पारी खेली, कि एक तरफ नेपाल के फैंस उन्हें चीयर कर रहे थे, वहीं उनके क्रीज पर रहते अंग्रेज टीम की घबराहट बढ़ने लगी थी.

दीपेन्द्र सिंह एरी ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में 29 गेंद में 44 रन बनाकर आउट हुए. इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया. दीपेन्द्र अपने तूफानी बैटिंग स्टाइल से ज्यादा युवराज सिंह का एक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए भी लोकप्रिय हैं. दरअसल वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ना केवल सबसे तेज फिफ्टी का विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं बल्कि युवराज की तरह 6 गेंद में 6 छक्के भी लगा चुके हैं.

कौन हैं दीपेन्द्र सिंह एरी?

दीपेन्द्र सिंह एरी का जन्म 24 जनवरी, 2000 को हुआ था. वो दायें हाथ से बल्लेबाजी करने के साथ-साथ ऑफ-स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. उन्हें विश्व क्रिकेट में पहचान तब मिली जब साल 2023 में उन्होंने मंगोलिया के खिलाफ मैच में महज 9 गेंदों में फिफ्टी लगा दी थी.