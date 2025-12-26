विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में गोल्डन डक हुए रोहित शर्मा, उनको 0 पर आउट करने वाला गेंदबाज कौन?

Devendra Singh Bora Dismissed Rohit Sharma For Golden Duck: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में आज यानी 26 दिसंबर, 2025 को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुंबई और उत्तराखंड के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले में एक अनजान से तेज गेंदबाज ने पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को 0 रन पर आउट करके पवेलियन लौटा दिया. इस टूर्नामेंट के पहले मैच में 24 दिसंबर को रोहित शर्मा ने 155 रन की धुआंधार पारी खेली थी और उनसे ऐसी ही एक और पारी की उम्मीद कर फैंस मैदान पर पहुंचे थे, लेकिन रोहित को उत्तराखंड के तेज गेंदबाज देवेंद्र सिंह बोरा ने गोल्डन डक कर दिया. यह दृश्य देख स्टेडियम में मौजूद फैंस के बीच सन्नाटा छा गया. यहां हम आपको देवेंद्र सिंह बोरा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने रोहित शर्मा को जीरो के स्कोर पर आउट किया है.

कौन है उत्तराखंड के तेज गेंदबाज देवेंद्र सिंह बोरा?

उत्तराखंड के तेज गेंदबाज देवेंद्र सिंह बोरा ने अपने तीसरे लिस्ट-ए मैच में ही टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को गोल्डन डक कर दिया है. देवेंद्र उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के मूल निवासी हैं और राज्य की तरफ से खेलने का ये उनका महज दूसरा साल है. 6 दिसंबर, 2000 को जन्में देवेंद्र सिंह ने उत्तराखंड के लिए साल 2024 में देहरादून में पुडुचेरी के खिलाफ अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेला था. उनका लिस्ट-ए डेब्यू भी साल 2024 में मणिपुर के खिलाफ जयपुर में ही हुआ था.

विजय हजारे ट्रॉफी के पिछले सीजन में लिए थे 4 विकेट

देवेंद्र सिंह बोरा ने लिस्ट-ए क्रिकेट में अब तक उत्तराखंड के लिए दो मैच खेले हैं, जिसमें वो 4 विकेट चटकाने में सफल रहे हैं. देवेंद्र का बेस्ट परफॉर्मेंस 44 रन देकर 4 विकेट का है, जो जयपुर में ही 24 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ किया था. हालांकि, उनकी इस जोरदार परफॉर्मेंस के बावजूद उनकी टीम को हिमाचल प्रदेश से 59 रन से हार का सामना करना पड़ा था. देवेंद्र सिंह बोरा ने अब तक उत्तराखंड के लिए 15 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 41.13 के औसत और 69.7 के स्ट्राइक रेट से 30 विकेट अपने नाम दर्ज किए हैं. उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 79 रन देकर 6 विकेट का है.