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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकौन है क्रिकेटर रचित भाटिया, जिसने IPL और DPL में मैच फिक्सिंग का किया खुलासा!

कौन है क्रिकेटर रचित भाटिया, जिसने IPL और DPL में मैच फिक्सिंग का किया खुलासा!

रचित भाटिया ने दिल्ली प्रीमियर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग में कथित मैच फिक्सिंग का खुलासा किया है. उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन में आईपीएल और डीपीएल में फिक्सिंग से जुड़े चौंकाने वाले दावे किए हैं.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 22 Sep 2026 11:17 PM (IST)
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पिछले 24 घंटों से एक नाम सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. यह नाम है पूर्व क्रिकेटर रचित भाटिया का. दरअसल, रचित भाटिया ने दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कथित मैच फिक्सिंग का खुलासा किया है. रचित भाटिया के खुलासे ने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है. उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन में आईपीएल और डीपीएल में फिक्सिंग से जुड़े चौंकाने वाले दावे किए हैं.

क्रिकेट फैंस रचिन भाटिया के बारे में जानना चाह रहे हैं. लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि आखिर रचित भाटिया किस राज्य के क्रिकेटर हैं, और उन्होंने कितना क्रिकेट खेला. लोग उनकी आईपीएल टीम के बारे में भी जानना चाह रहे हैं. यहां आपको रचित भाटिया की पूरी जानकारी मिलेगी. 

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जानें कौन हैं रचित भाटिया?

रचित ने 2018 में घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया और 2019 में लास्ट मैच खेला. रचित भाटिया रणजी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी खेले हैं. रचित भाटिया का जन्म 7 सितंबर, 1997 को हुआ था. वह महज 29 साल के हैं. रचित एक बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जो दाएं हाथ के बल्लेबाज और मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं. वह नागालैंड के लिए घरेलू क्रिकेट खेले हैं. अपने डोमेस्टिक क्रिकेट करियर में रचित ने 6 फर्स्ट क्लास मैच और दो टी20 मैच खेले हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 13 विकेट लिए और 22 रन बनाए. वहीं टी20 में दो विकेट लिए और सिर्फ एक रन बनाया. रचित आईपीएल में कभी नहीं खेले हैं. 

रचित भाटिया ने किया हैरान करने वाला दावा

बता दें कि तहलका SIT ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें रचित भाटिया ने चेन्नई सुपर किंग्स के पांच मैच और डीपीएल के एक मैच में फिक्सिंग का खुलासा किया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन यानी डीपीएल 2026 के सातवें मैच में गड़बड़ी हुई थी. यह मैच अरुण जेटली स्टेडियम में सेंट्रल दिल्ली किंग्स और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच खेला गया था. इस स्टिंग ऑपरेशन में पूर्व क्रिकेटर रचित भाटिया ने चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर हैरान करने वाला दावा किया. भाटिया ने बताया कि उन्होंने सीएसके से जुड़ी अंदरूनी जानकारी सट्टेबाजों को दी थी. उन्होंने इस स्टिंग में दावा किया कि उन्होंने आईपीएल 2025 के पांच मैचों में ऐसा किया, और हर मैच के 60 लाख रुपये लिए. इस ऑपरेशन में उन्होंने 3 करोड़ रुपये कमाने की बात स्वीकार की. भाटिया ने रिपोर्ट में दावा किया है कि आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा रहे दिल्ली के एक क्रिकेटर ने उसे ये जानकारी दी थी. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 22 Sep 2026 11:17 PM (IST)
Tags :
Match Fixing DPL IPL INDIAN PREMIER LEAGUE Delhi Premier League Rachit Bhatia
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